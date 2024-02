Salvini in Sardegna: Una crociata per agricoltori e tradizioni contro le politiche europee

Ma il suo appello non si ferma alla sola questione degli scali: Salvini ha promesso un impegno concreto del governo nazionale per sostenere il settore agricolo, fondamentale non solo per l'economia ma anche per il mantenimento di un tessuto sociale sano e coeso. Il ministro non ha risparmiato critiche all'attuale assetto dell'Unione Europea, accusata di favorire gli interessi di "pochi miliardari" a discapito delle comunità locali e dei piccoli produttori. Con un linguaggio diretto, ha attaccato la promozione di prodotti alternativi come le "bistecche sintetiche" e il "latte finto", vedendovi una minaccia non solo alla tradizione culinaria italiana ma alla salute e al benessere economico dei cittadini. "L'Europa è al servizio di pochi miliardari che vogliono imporre bistecche sintetiche, latte finto, formaggio finto, vino tinto e farina di insetti", ha dichiarato Salvini, evidenziando una frattura tra le politiche europee e le esigenze reali delle popolazioni.





Per il ministro e per la Lega, la questione trascende la semplice politica agricola, toccando i fondamenti stessi della società: "Per la Lega è una questione di lavoro e di salute". "Difendiamo gli agricoltori dall'Europa". Con queste parole, Salvini ha sintetizzato la missione che intende portare avanti, assicurando che il governo "troverà tutte le risorse necessarie" per sostenere chi lavora la terra. Il suo discorso ad Alghero non è solo un appello elettorale ma un impegno a tutela di un settore che vede nella Sardegna uno dei suoi baluardi più forti. Il tour sardo di Salvini si preannuncia quindi non solo come una campagna per le prossime elezioni regionali ma come un manifesto di intenti per una politica che si propone di riscrivere le regole del gioco, mettendo al centro le persone, la loro salute e il loro lavoro.

Ad Alghero, Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha acceso i riflettori su un tema che tocca profondamente le radici e l'identità della Sardegna: la difesa degli agricoltori, degli allevatori e dei pescatori. In un discorso appassionato, che segna l'avvio di un tour elettorale nell'isola, Salvini ha delineato la sua visione per un futuro in cui la terra e chi la coltiva siano al centro delle politiche nazionali. "No al monopolio nella gestione degli scali sardi", ha esordito il ministro, toccando un nervo scoperto della logistica e dell'economia isolana.