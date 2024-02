Forza Italia Alghero risponde alle accuse di Fratelli d'Italia

Che se fossero cartacei potrebbero al massimo essere utilizzati per avvolgere uova. È evidente che non ci facciamo intimorire o dare lezioni da alcuno. Ma questi tentativi sono veramente risibili anche se preoccupanti in quanto costituiscono indizi di una sub cultura autoritaria e intollerante che non conoscevamo e che dobbiamo contrastare nell’interesse degli algheresi. Non accettiamo questo tipo di confronto. E siamo certi che una risata li seppellirà.

Abbiamo sempre fatto la campagna elettorale fra la gente e ascoltando la gente. Per strada, negli esercizi commerciali e negli uffici pubblici e privati. Ascoltando spunti, suggerimenti e critiche. La novità di questa campagna elettorale è che vi sono “compagni”, new entry del centro destra, che credono di poter condurre la campagna dando lezioni e denigrando altri partiti con violenti comunicati sparati sul web.