Scontro elettorale in Sardegna: Tra confronti e assenze, la corsa si infiamma

In programma ci sono tre dibattiti tra i candidati alla presidenza, ma Truzzu, sindaco di Cagliari e figura chiave nel centrodestra, ha già annunciato la sua non partecipazione a causa di impegni pregressi e questioni organizzative. Il primo confronto, organizzato da Copagri, si terrà il 2 febbraio al Caesar's hotel di Cagliari, focalizzandosi su 'Una nuova legislazione per una nuova agricoltura'. A discutere ci saranno Todde, Soru e Lucia Chessa di Sardegna R-esiste, con Truzzu che dovrebbe partecipare solo via collegamento video al successivo appuntamento del 3 febbraio, organizzato da Confcommercio. Questo incontro, previsto a porte chiuse, ha già suscitato polemiche per l'esclusione di Lucia Chessa.





Un faccia a faccia tra i tre candidati principali, moderato dal giornalista Luca Telese, che promette scintille. Seguirà un nuovo incontro il 5 febbraio, nuovamente al Caesar's hotel, con Confagricoltura e la partecipazione del presidente nazionale dell'associazione, Massimiliano Giansanti. Un dibattito dal titolo evocativo: 'Coltiviamo il futuro della Sardegna', che potrebbe vedere ancora l'assenza di Truzzu. Nel frattempo, Todde ha sollecitato il candidato del centrodestra a non evitare i confronti pubblici, mentre Soru ha proposto un confronto 'all'americana' in una università, cercando di elevare il livello del dibattito.





In questo scacchiere politico regionale, dove ogni mossa è calcolata, l'assenza di un candidato ai dibattiti potrebbe rivelarsi una strategia a doppio taglio. La Sardegna attende, tra attese e speranze, che la sua voce politica si definisca in quest'ultima e decisiva tornata elettorale.

La campagna elettorale per le Regionali del 25 febbraio in Sardegna entra nel vivo, ma con un assente di peso: Paolo Truzzu. Le ultime tre settimane si preannunciano roventi, dopo gli scontri verbali nel centrosinistra tra Renato Soru e Alessandra Todde, e gli attacchi della candidata Pd-M5s verso il suo avversario di centrodestra.