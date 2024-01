Paolo Truzzu e Matteo Salvini danno il via alla campagna elettorale in Sardegna





Lo staff del sindaco di Cagliari ha sapientemente organizzato l'agenda per permettere questo incontro significativo nel primo giorno ufficiale di campagna elettorale. Per far ciò, è stato necessario annullare un appuntamento precedentemente fissato da Truzzu a Santadi, nel Sulcis, dimostrando la priorità data all'evento con Salvini. La presenza di Truzzu a questo convegno, intitolato "L'Italia dei Sì 2023-2032 - Progetti e grandi opere in Italia e in Sardegna", segnala un'attenta pianificazione e una strategia mirata per la sua campagna elettorale.





La partecipazione all'evento non solo rafforza il suo legame con le figure chiave del centrodestra nazionale, ma anche con esponenti regionali influenti, come l'assessore dei Trasporti Antonio Moro, presidente del Psd'Az. Questo incontro rappresenta un momento strategico per Truzzu, offrendogli l'opportunità di condividere visioni e progetti per il futuro della Sardegna. L'evento mette in luce l'importanza della collaborazione tra i diversi livelli politici - regionale e nazionale - per il candidato del centrodestra.





La partecipazione di Paolo Truzzu all'evento con Matteo Salvini è un segnale chiaro della sua determinazione e del suo impegno nella corsa per la presidenza della Regione Sardegna. L'evento inaugura una campagna elettorale che si preannuncia ricca di proposte e di strategie politiche mirate allo sviluppo e al benessere dell'isola.

