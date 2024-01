Renato Soru critica aspramente Salvini: "Grandi opere o grandi bugie?"

Soru evidenzia come le uniche risorse "vere" siano quelle europee del PNRR, mentre le scelte reali del governo sarebbero a detrimento della Sardegna e del sud Italia, a favore del progetto del ponte sullo Stretto. Soru prosegue nel suo affondo contro la Lega, accusandola di considerare la Sardegna una "colonia da spremere elettoralmente". Il candidato esprime preoccupazione per il disegno di legge Calderoli, che, secondo lui, rispecchia gli interessi della Lega: privilegiare il nord Italia a discapito del sud. Il candidato della Coalizione sarda ricorda anche le promesse fatte da Salvini nel 2019, in particolare quella riguardante il prezzo del latte, considerandole ingannevoli. Critica l'operato della Lega nella gestione dell'agricoltura e della sanità sarda, sottolineando la perdita di fondi europei e la distruzione della sanità pubblica sotto il precedente assessore leghista. In conclusione, la presenza di Salvini a Cagliari viene vista da Soru come un'occasione per mettere in luce le incoerenze e le carenze della Lega in Sardegna, a suo dire responsabile solo di danni e non di opere. La serata elettorale di Soru, con l'incontro al cineteatro Oriana Fallaci di Ozieri, sarà invece un momento per presentare la sua visione e i suoi progetti per la regione.

Renato Soru, candidato presidente della Coalizione sarda, non le manda a dire in merito alla visita di Matteo Salvini a Cagliari. "Salvini viene a venderci le sue grandi opere, ma sono solo grandi bugie", ha dichiarato Soru, esprimendo un forte scetticismo verso le promesse del ministro delle Infrastrutture e le sue dichiarazioni riguardanti i progetti infrastrutturali per la Sardegna. Soru, con tono critico e diretto, ha rievocato la precedente visita di Salvini, all'epoca volta a rassicurare i sardi sulla ricandidatura di Solinas. In realtà, secondo Soru, la situazione è mutata drasticamente, con il presidente sostenuto da Salvini che non è stato ricandidato, ma sostituito da Fratelli d'Italia. Soru descrive la Lega, che aveva ottenuto sette consiglieri regionali nel 2019, come un partito in crisi, con molti dei suoi eletti che hanno lasciato il partito. Il candidato della Coalizione sarda non risparmia critiche neanche sulle promesse economiche di Salvini, considerandole come irreali e finalizzate esclusivamente alla campagna elettorale.