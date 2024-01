Mario Conoci, Sindaco di Alghero, si candida alle elezioni regionali con Fratelli d'Italia - Per la Sardegna è tempo di volare alto

Questa scelta rappresenta un punto di svolta per il panorama politico regionale, segnando il passaggio di Conoci a un impegno più ampio per la Sardegna. Nel suo annuncio, Conoci esprime la sua visione per una "Sardegna migliore", un tema che risuona profondamente con gli elettori della regione.





La sua decisione di aderire a Fratelli d’Italia segue un percorso di riflessione personale e un impegno lungo anni alla guida della città di Alghero. Come sindaco, Conoci si è concentrato non solo sulla sua città ma anche sull'intero territorio del nord Sardegna, sottolineando l'importanza della crescita congiunta e dell'unità regionale.





Un elemento chiave della sua dichiarazione riguarda l'incontro con Giorgia Meloni durante la sua campagna elettorale come sindaco. Conoci elogia Meloni per le sue qualità umane e politiche, evidenziando l'attaccamento alla comunità, l'attenzione verso i problemi e la determinazione nella loro risoluzione.





Queste qualità, secondo Conoci, rendono Meloni un leader rispettato a livello internazionale e un modello per la politica regionale. L'identificazione con i valori di Fratelli d’Italia, quali identità, tradizioni, famiglia, impresa e lavoro, gioca un ruolo cruciale nella scelta di Conoci. Egli enfatizza l'importanza della scelta del partito di indicare un sindaco come candidato presidente, una mossa che, a suo avviso, garantisce una conoscenza profonda delle esigenze e dei problemi dei sardi. Concludendo il suo messaggio con un chiaro invito all'azione, Conoci afferma: "Per la Sardegna è tempo di volare alto!", un motto che sembra catturare non solo le sue aspirazioni personali ma anche la speranza per un futuro migliore per l'intera regione. La candidatura di Conoci alle prossime elezioni regionali è un evento che merita attenzione, poiché potrebbe influenzare significativamente il paesaggio politico della Sardegna.





Con la sua esperienza e il suo impegno, Conoci si propone come una figura chiave nel tentativo di portare nuove idee e un nuovo slancio alla politica regionale.

