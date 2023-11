Il Movimento 5 Stelle esce dalla maggioranza a Sassari

Questa decisione, comunicata dal coordinatore regionale del M5s Sardegna Ettore Licheri, segue una conferenza stampa dei membri del partito a Sassari, guidati dal presidente del Consiglio comunale Maurilio Murru, che avevano precedentemente manifestato rispetto per gli accordi con il sindaco Nanni Campus. Tuttavia, il cambio di rotta è giunto dopo una serie di tentativi di conciliazione, che ora sembrano aver fallito, lasciando intendere possibili ripercussioni per gli esponenti M5s che continuano a sostenere Campus.





Licheri ha sottolineato l'impegno del M5S in Sardegna nello sviluppo di un progetto di ricostruzione territoriale centrato sull'affermazione delle idee e dei valori progressisti. "Il M5S in Sardegna lavora da diversi mesi allo sviluppo di un progetto di ricostruzione territoriale il cui perno centrale é l'affermazione delle idee e dei valori progressisti in linea con il proprio statuto e la propria carta dei principi e dei valori", ha affermato Licheri. Questo progetto si propone di unire diverse forze politiche nel territorio, inclusi gruppi autonomisti, europeisti ed ecologisti, in opposizione all'attuale giunta che, secondo Licheri, "ha mancato la prova dei fatti scollandosi gradualmente dai problemi dei cittadini".





In vista delle prossime elezioni comunali, Licheri ha rimarcato l'esigenza di un cambiamento radicale, sostenuto dai cittadini, in direzione di un'alternativa alla destra. "i cittadini da tempo chiedono, soprattutto al M5s, un cambio di passo radicale. È necessario quindi cominciare a lavorare affinché la città possa avere un programma politico ambizioso che risponda ai bisogni dei cittadini e che sia alternativo alla destra", ha concluso Licheri, delineando un nuovo corso per il Movimento nella città di Sassari?

Il Movimento 5 Stelle ha annunciato la sua uscita dalla maggioranza del Comune di Sassari, in un importante svolta politica. "Il Movimento 5 Stelle non sosterrà più la maggioranza del Comune di Sassari per dedicarsi da subito alla costruzione di un nuovo campo progressista che tracci un solco di discontinuità rispetto a questa giunta", ha dichiarato il partito, segnando un netto distacco dalla giunta attuale.