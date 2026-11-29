



Alghero, 29 novembre 2026 – L’Amatori Rugby Alghero tiene testa alla Capitolina, arrivata a Maria Pia da imbattuta, ma cede 20-31 nella quarta giornata del girone 1 di Serie A1. Dopo la vittoria sul campo del Parma, la squadra di Marco Anversa offre un’altra prova di carattere: conduce 17-5 nel primo tempo, prima della rimonta degli ospiti. Alessandro Pinna viene scelto come migliore in campo.

Delrio apre le marcature con una meta trasformata da Pinna, che poco dopo aggiunge tre punti dalla piazzola. La Capitolina accorcia con Montuori, ma la meta di Canulli, ancora trasformata da Pinna, porta l’Amatori sul 17-5. Santarelli segna prima dell’intervallo e le squadre vanno al riposo sul 17-10.

Nella ripresa gli ospiti trovano il pareggio con Innocenti e passano avanti con Desiderio. Un calcio piazzato di Pinna riporta Alghero a quattro punti, sul 20-24; la meta di Buchalter, trasformata da Rossi, fissa il risultato sul 20-31.

«Oggi abbiamo affrontato la prima di quattro sfide davvero impegnative. Sapevamo che la Capitolina era un’ottima squadra, ma siamo arrivati a condurre 17-5», commenta Anversa. «In quel momento avremmo dovuto curare meglio i dettagli: abbiamo sbagliato qualche pallone nella nostra metà campo, permettendo agli avversari di avanzare e segnare due volte. A questo livello le partite si decidono anche sugli episodi. L’ultimo poteva essere dalla nostra parte; invece la bilancia ha penduto dalla loro e la gara è finita 31-20».

Il tecnico sottolinea poi la risposta della squadra e la prestazione del giovane Pinna che ha esordito quest'anno nei seniores con la squadra cadetta in serie C quest'anno «I ragazzi sono stati spettacolari, nessuno si è tirato indietro. Ci stiamo abituando a questo ritmo. Un grande applauso ad Alessandro Pinna: a 18 anni è stato il migliore in campo tra i giocatori delle due squadre. Abbiamo trovato un grande giocatore locale, come non se ne vedevano da tempo».

TABELLINO

Alghero 29 novembre 2026

Amatori Rugby Alghero 20 Capitolina Rugby 31 ( 0 a 5)

ALGHERO: Pinna, Dapit, Zulian, Russo, Delrio, (20° 2° tempo Pedroni) Armani, Minasi, (12° 2° tempo Rossi) Rossoni, Canulli (cap) (12° 2° tempo Marcellan) Shelqeti, Oudemans, Capozzucca, (8° 2° tempo Fant) Cincotto, (15° 2° tempo Muciaccia) Cataldi, (20° 2° tempo Marchetto), Natchkebia. (39° 1° tempo Garziera)

Allenatore: Marco Anversa

CAPITOLINA: Santarelli, Rossi, Innocenti, Mione, Graziani, Buchaltier , Albanese, Montuori M, Devalba, Magnini, Ragaini (cap) (20° 2° tempo Strampelli), Zuin, (19° 2° tempo Borracino) De Filippis, Ciocci, Benvenuti N.

Allenatore : Cesare Marrucci

Arbitro: Edoardo Bognanni (CT)

Assistenti Dui (NU) Uccheddu (NU)

Marcatori: 1° tempo 11° meta Delrio tr. Pinna 7 a 0, 17° cp Pinna 10 a 0, 26° meta Montuori n.tr 10 a 5,

34° meta Canulli tr.Pinna 17 a 5, 40° meta Santarelli n.tr 17 a 10.

2° tempo 8° meta Innocenti tr. Rossi 17 a 17, 15° meta Desiderio tr. Rossi 17 a 24, 29° cp Pinna 20 a 24, 32° meta Buchalter tr.Rossi 20 a 31.

Cartellini gialli: 32° primo tempo Innocenti.

Man of the match Pinna Alessandro

Note: giornata soleggiata 250 spettatori.