L’associazione segnala che le ricerche proseguono da cinque giorni. L’animale si trova nella zona della strada provinciale 10, tra via Atzolu e via Oberdan.

Ha un collare, è docile e affettuoso, ma non è stato ancora possibile risalire al proprietario. A Luras, nella zona della strada provinciale 10 tra via Atzolu e via Oberdan, un cane vaga da giorni lungo la carreggiata. L’associazione SaveLimbara, che ha diffuso l’appello, teme che possa essere investito.

Secondo quanto riferito dall’associazione, le ricerche sono al quinto giorno. Nel frattempo i volontari gli stanno portando cibo e acqua e cercano di offrirgli un riparo dalla pioggia e dal freddo. La presenza del collare fa pensare che possa essersi smarrito, ma non riporta un numero di telefono.

SaveLimbara chiede a chi lo riconosca o abbia informazioni di contattare con urgenza il 346 584 3072. L’associazione segnala anche che le proprie riserve di cibo stanno finendo e accetta donazioni di alimenti secchi o umidi. La richiesta è di condividere l’appello, così da raggiungere il proprietario o trovare una soluzione che tolga il cane dalla strada.