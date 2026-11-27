Cronaca A Ittiri cucina e canto sardo si incontrano con «Sapori e Saperi»

Il progetto ideato da Franca Pinna parte giovedì 3 dicembre dall’agriturismo Su Recreu. Dopo il primo appuntamento, il viaggio farà tappa a Perfugas, Budoni e Cabras. Un pane decorato per una festa, una ricetta imparata in famiglia, un canto che accompagnava il lavoro in cucina. «Sapori e Saperi» mette insieme queste memorie e le porta a tavola, con musica e racconti. Il progetto culturale ideato dall’artista Franca Pinna comincia giovedì 3 dicembre alle 19 all’agriturismo Su Recreu di Ittiri, sulla provinciale 28. Al centro ci sono i piatti semplici della cucina contadina, i dolci legati alle stagioni e il pane pintau: il pane finemente decorato, preparato per le feste e le occasioni solenni. La sua lavorazione è una forma di artigianato domestico, tramandata insieme alle ricette e ai gesti che accompagnano la preparazione. «In Sardegna il canto della tradizione ha sempre accompagnato i lavori domestici – racconta l’artista –.



Mentre si cucinava o si lavorava al telaio, sentivo cantare mia madre e le mie nonne, e da quei gesti semplici nascevano nuove melodie e ninne nanne. Crescendo, mi è stato naturale accompagnare con la voce il mio lavoro in cucina. Durante la mia carriera nelle piazze dell’Isola ho sempre raccolto le ricette e le storie legate al pane votivo e ai dolci dei paesi che mi ospitavano: con “Sapori e Saperi” voglio dimostrare che, anche con pochissimi ingredienti, si può creare un’esperienza gastronomica ricca di gusto e di storia». Pinna, cantante e interprete di musica etno-pop sarda, affianca all’attività concertistica la ricerca sulle preparazioni gastronomiche dell’Isola. Nel progetto sarà accompagnata dai cantadores Gianni Denanni, di Chiaramonti, e Tino Bazzoni, di Usini, con Nino Manca alla chitarra e Davide Caddeo alla fisarmonica. La serata musicale sarà presentata da Mario Zamburru. Organizzata dall’associazione culturale Ammentos di Cagliari con il contributo dell’assessorato regionale alla Cultura, l’iniziativa proseguirà l’8 dicembre all’agriturismo Nuraghe Putzu Canu di Perfugas, il 10 al Centro sociale di Budoni e il 12 al ZP di Cabras. Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero 345 053 2570.