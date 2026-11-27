Il prodotto dell’azienda algherese Domenico Manca è stato selezionato per l’edizione 2027 di EVOOLEUM, che raccoglie cento oli valutati da una giuria internazionale.

Un olio prodotto ad Alghero entra nella selezione internazionale dei cento extravergini scelti da EVOOLEUM. È il Primér di San Giuliano, dell’azienda Domenico Manca, inserito nella guida World’s Top 100 Extra Virgin Olive Oils per l’edizione 2027.

La guida riunisce ogni anno cento oli extravergini valutati da una giuria internazionale di esperti. Per la Domenico Manca il riconoscimento ha anche il valore di una nuova presenza in una selezione nella quale l’azienda era già comparsa con altri prodotti, tra cui il Fruttato Cuor d’Olivo e il Monocultivar Bosana.

Il risultato premia il lavoro che accompagna l’olio dalla coltivazione delle olive alla trasformazione. Per San Giuliano è un’ulteriore occasione per portare l’olivicoltura algherese all’attenzione del pubblico internazionale.