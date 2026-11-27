Cronaca Anziani, in Sardegna poche denunce per furti e rapine ma crescono le truffe

Nel 2023 le segnalazioni di truffe sono aumentate del 48,6% rispetto all’anno precedente. L’Isola resta sotto la media nazionale per il totale dei reati denunciati dagli over 65, ma per le truffe è terza in Italia. La Sardegna è tra le regioni con meno denunce di furti, rapine e truffe ai danni degli anziani in rapporto alla popolazione over 65. Ma il dato complessivo non racconta tutta la storia: nel 2023, rispetto all’anno precedente, le denunce per truffa sono cresciute nell’Isola del 48,6%, oltre dodici punti in più rispetto all’aumento nazionale. I numeri arrivano dal dossier L’esposizione degli anziani a furti, rapine e truffe, elaborato dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna sulla base di dati del Ministero dell’Interno e dell’Istat. Nel periodo considerato, 3.279 persone con almeno 65 anni hanno denunciato uno di questi reati: 1.953 furti, 33 rapine e 1.293 truffe. Il rapporto è di 778 vittime ogni 100mila residenti over 65, contro una media italiana di 1.704. Soltanto la Basilicata registra un valore più basso. La graduatoria cambia quando si isolano le truffe. In Sardegna si contano 439 vittime ogni 100mila anziani, un’incidenza inferiore soltanto a quella di Liguria ed Emilia-Romagna. E nell’arco di un anno le denunce per questa categoria sono aumentate del 48,6%. Nel 2023 sono cresciute anche quelle per furto, dell’11,3%, e per rapina, del 65%.



«Non dobbiamo fare inutile terrorismo ma non possiamo neanche fermarci al dato complessivo, che colloca la Sardegna tra le regioni meno esposte – commenta Giovanni Mellino, presidente di ANAP Confartigianato Sardegna e vicepresidente nazionale – il vero campanello d'allarme è rappresentato dalle truffe, soprattutto quelle realizzate attraverso il telefono, internet e gli strumenti digitali. Gli anziani possono diventare bersagli di raggiri sempre più sofisticati, costruiti facendo leva sulla fiducia, sulla paura e sulla difficoltà di riconoscere comunicazioni ingannevoli. Il fatto che la nostra regione sia terza in Italia per incidenza di questi reati deve spingerci a rafforzare immediatamente la prevenzione». Il dossier ricorda anche il peso della popolazione anziana nell’Isola: al primo gennaio 2024 i residenti con almeno 65 anni erano 421.300, il 26,8% della popolazione, contro una media nazionale del 24,3%. I dati sulle denunce descrivono i reati segnalati alle autorità, non tutti quelli eventualmente subiti: offrono quindi una misura del fenomeno registrato, che può essere influenzata anche dalla propensione a denunciare. ANAP Confartigianato richiama l’attenzione sui raggiri telefonici e digitali e promuove la campagna Più Sicuri Insieme. Tra le indicazioni pratiche, verificare l’identità di chi chiama o si presenta alla porta, diffidare delle richieste di denaro urgenti e rivolgersi alle Forze dell’Ordine in caso di dubbio.



«La sicurezza degli anziani non può essere affidata soltanto alla repressione dei reati – continua Mellino – occorre costruire una rete di protezione che coinvolga istituzioni, Forze dell'Ordine, famiglie, associazioni e comunità locali. ANAP continuerà a promuovere informazione e sensibilizzazione, perché riconoscere una truffa prima di subirla è la prima forma di difesa. Dobbiamo fare in modo che nessun anziano rinunci alla propria autonomia, alla socialità e all'utilizzo dei servizi per paura di essere raggirato. Proteggere gli anziani significa proteggere la sicurezza e la coesione dell'intera comunità».