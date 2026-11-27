Sabato 28 novembre, a Casa Gioiosa, l’incontro sulle imprese agricole certificate con il Marchio del Parco. In programma anche una dimostrazione di smielatura.

La biodiversità si tutela anche sostenendo chi lavora la terra e tramanda saperi agricoli. Sabato 28 novembre, dalle 10, Casa Gioiosa, sede del Parco di Porto Conte, ospiterà l’incontro pubblico Economia sostenibile e comunità attive per la tutela della biodiversità, dedicato alle produzioni locali e alle aziende certificate con il Marchio del Parco.

La mattinata si aprirà con gli interventi del presidente Emiliano Orrù e del direttore Giulio Plastina. Marirosa Martinelli, dell’Ufficio del Marchio, parlerà del sistema di certificazione del Parco. Seguirà un confronto sugli strumenti per valorizzare l’agrobiodiversità, cioè la varietà di piante, animali e pratiche agricole che caratterizza un territorio.

L’iniziativa fa parte di CamBioVia Pro, progetto finanziato dal programma europeo Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027 e attuato dall’Agenzia Laore Sardegna. Al centro c’è la transumanza, lo spostamento stagionale delle greggi, che per secoli ha collegato la Barbagia e la Nurra. Il progetto punta a mettere in relazione le imprese agricole della Nurra con le pratiche di tutela della biodiversità e le produzioni tradizionali della Barbagia, creando occasioni di collaborazione tra comunità e operatori.

A Casa Gioiosa aprirà anche il laboratorio di smielatura. Emilio Canu, dell’azienda Bombarde Farm, certificata con il Marchio del Parco, mostrerà le fasi della lavorazione del miele. Chi lo vorrà potrà partecipare alla dimostrazione e conoscere da vicino una delle attività dell’apicoltura.