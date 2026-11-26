



La compagnia collega l’ipotesi alla mancata abolizione dell’addizionale d’imbarco. La Regione aveva stanziato 18,2 milioni per compensarla, ma sostiene di attendere un passaggio autorizzativo del Governo.

Ryanair sta valutando di sospendere tutti i voli da e per Alghero e Olbia nei mesi di febbraio e marzo 2027. La compagnia afferma che manterrà invece invariati i collegamenti durante le festività natalizie. Per ora si tratta di un’ipotesi annunciata dal vettore, non di una cancellazione già decisa.

Al centro dello scontro c’è l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, una tassa di 6,50 euro per passeggero in partenza. In agosto la Regione aveva stanziato 18,2 milioni per azzerarla nei mesi invernali negli scali di Cagliari, Olbia e Alghero; per quest’ultimo la misura era prevista anche ad aprile e maggio 2027 e 2028.

La misura, tuttavia, non è entrata in vigore a novembre come atteso dalla compagnia. Ryanair sostiene che la Regione non abbia richiesto per tempo le autorizzazioni necessarie al Governo. L’assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca ha invece dichiarato che i fondi sono disponibili, ma che per trasferirli serve un intervento statale. La Regione, ha riferito, aveva scritto al ministro dell’Economia e agli uffici ministeriali senza ricevere risposta.

Nella nota diffusa il 26 novembre, Jason McGuinness, responsabile commerciale di Ryanair, ha dichiarato: «Ryanair non comprometterà i programmi di viaggio natalizi di migliaia di sardi, che non dovrebbero essere penalizzati dall’incompetenza della propria Giunta regionale. Tuttavia, stiamo ora valutando la cancellazione di tutti i voli Ryanair da/per Alghero e Olbia nei mesi di febbraio e marzo 2027».

La compagnia lega la propria decisione all’applicazione dell’addizionale e sostiene che la sua abolizione favorirebbe l’aumento dei voli durante tutto l’anno. La Regione, dal canto suo, aveva presentato lo stanziamento come uno strumento per ridurre il costo dei biglietti e rendere più conveniente per i vettori mantenere i collegamenti in bassa stagione. La partita resta quindi aperta: l’eventuale stop dipenderà dalle decisioni della compagnia e dallo sblocco dell’iter necessario a rendere operativa la misura.