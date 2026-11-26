Cronaca Champions League, Como da sogno, Inter rilanciata. Roma e Napoli rincorrono gli spareggi

Dopo la quinta giornata di Champions, il Como è saldamente tra le prime otto e guarda agli ottavi diretti. L’Inter risale al dodicesimo posto, mentre Roma e Napoli restano per il momento fuori dalla zona playoff. Due pareggi in trasferta pesanti per giallorossi e per i partenopei, una vittoria per i nerazzurri e un altro successo per i lariani. Quattro scenari decisamente differenti in vista del prosieguo della competizione. Il Como si conferma tra le migliori squadre europee, l’Inter compie un passo importante verso la qualificazione, mentre Roma e Napoli sono chiamate a recuperare terreno per non rischiare di compromettere il proprio cammino. La squadra di Fabregas vince contro l’AEK Atene, per 1-0, terzo posto nella classifica generale alle spalle di Psg e Real Madrid. Una gara decisa da Luis Milla al 57’, in cui il Como ha saputo gestire il risultato e portare a casa tre punti fondamentali. Non è stata una vittoria spettacolare sul piano del punteggio, ma ha confermato la capacità della squadra di affrontare anche partite più complicate con maturità e concretezza. Il Como può guardare con fiducia alle prossime sfide, consapevole di avere un margine importante rispetto alla zona playoff e di poter giocare per un obiettivo ancora più ambizioso: chiudere tra le prime otto e conquistare direttamente gli ottavi di finale. A San Siro i nerazzurri hanno trovato il vantaggio al 57’ con Petar Sucic, su calcio di rigore, e hanno chiuso la partita al 74’ con Lautaro Martínez.



Un successo importante non soltanto per la classifica, ma anche per il peso specifico della partita: vincere contro una diretta concorrente nella zona centrale della graduatoria permette all’Inter di guadagnare terreno e di evitare complicazioni. Il dodicesimo posto rappresenta una posizione favorevole per la qualificazione agli spareggi, ma la squadra nerazzurra può ancora ambire a un piazzamento più alto. Le prossime partite saranno determinanti per capire se sarà possibile avvicinarsi alle prime otto oppure se l’obiettivo resterà quello di consolidare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. La Roma conquista un prezioso 2-2 al Parc des Princes contro il Paris Saint- Germain, ma il risultato non è sufficiente per rientrare tra le prime 24 della classifica. I giallorossi occupano infatti il 25° posto con cinque punti, appena fuori dalla zona playoff. Una prestazione comunque da incorniciare contro una vera è propria corazzata. La squadra di Gasperini ha saputo reagire in una trasferta complicata, trovando il pareggio nel finale con Malen, su rigore al 78’, dopo aver visto il PSG passare in vantaggio. Un risultato che permette alla Roma di muovere la classifica e di mantenere viva la possibilità di qualificarsi. La situazione resta però delicata. Con tre partite ancora da disputare e una posizione appena fuori dalla zona utile, i giallorossi non possono permettersi ulteriori passi falsi. Il prossimo appuntamento contro lo Sporting Lisbona diventa fondamentale: una vittoria potrebbe permettere alla Roma di rientrare tra le prime 24 e rilanciare concretamente le proprie ambizioni europee. Anche il Napoli raccoglie un punto importante in trasferta, pareggiando 2-2 contro il Manchester City. Partita proibitiva alla vigilia, sia per il valore dell’avversario che per l’emergenza infortuni.



Il risultato rappresenta un segnale positivo, ma la classifica continua a essere complicata. Gli azzurri sono 28° con quattro punti, a due lunghezze dalla zona playoff. Il pareggio di Manchester ha evitato una sconfitta pesante e ha mostrato la capacità della squadra di competere contro una delle grandi protagoniste europee. Højlund e Lang hanno trovato la rete, ma il gol di Cherki all’86’ ha impedito al Napoli di portare a casa una vittoria che avrebbe avuto un peso enorme nella graduatoria. La qualificazione è ancora possibile, ma il margine di errore si riduce. Il prossimo match contro il Club Brugge diventa un appuntamento da sfruttare, soprattutto perché gli azzurri avranno la possibilità di giocare davanti al proprio pubblico. Per il Napoli, in questo momento, la priorità è rientrare tra le prime 24 e trasformare il pareggio con il City in un punto di svolta. Un bilancio positivo per il calcio italiano, ma non uniforme. Como e Inter possono guardare con maggiore tranquillità al futuro europeo, mentre Roma e Napoli dovranno sfruttare le prossime gare per recuperare terreno. Il prossimo turno sarà già uno snodo importante: Roma e Napoli giocheranno in casa, mentre Como e Inter saranno impegnate in trasferta. Quattro partite che potrebbero indirizzare in maniera significativa il destino delle italiane in Champions League.