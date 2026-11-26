



Sabato 28 novembre, alle 17, all’Hotel Grazia Deledda, archeologi e studiosi discuteranno rotte, metalli e rapporti con il Mediterraneo antico. L’incontro chiude la Settimana nuragica.

Quanto viaggiavano gli antichi Sardi? E che rapporti intrattenevano con le popolazioni che abitavano le altre sponde del Mediterraneo? Sono alcune delle domande al centro del convegno “La presenza degli antichi Sardi nel Mediterraneo”, in programma sabato 28 novembre alle 17 all’Hotel Grazia Deledda di Sassari. L’incontro conclude la Settimana nuragica ed è organizzato dalla Fondazione Baggi Sisini con l’associazione Sardegna Terra di Nuraghi.

Il convegno mette a confronto ricerche archeologiche sui rapporti tra la Sardegna nuragica e il Mediterraneo, dal commercio dei metalli ai contatti con Cipro e il Levante, l’area orientale che comprende le coste dell’attuale Medio Oriente. La domanda di fondo è quale ruolo ebbe l’Isola nelle rotte e negli scambi dell’epoca: non soltanto luogo d’arrivo di merci e influenze, ma anche parte attiva di una rete di relazioni.

Tra gli argomenti figura il legame tra i Sardi e gli Shardana, uno dei gruppi indicati nelle fonti egizie tra i cosiddetti Popoli del Mare. L’identificazione degli Shardana con gli antichi Sardi è una questione discussa dagli studiosi e non può essere presentata come definitivamente dimostrata.

Ad aprire i lavori sarà Francesco Baggi Sisini, presidente della Fondazione. Interverranno Massimo Cultraro, docente di Archeologia e Antichità egee all’Università di Palermo; Anna Depalmas, docente di Preistoria e Protostoria all’Università di Sassari; Tzilla Eshel, archeologa dell’Università di Haifa, in collegamento video; Raimondo Zucca, presidente del Consiglio scientifico della Fondazione Mont’e Prama; e Giovanni Ugas, già docente all’Università di Cagliari. Le conclusioni saranno affidate a Pierpaolo Vargiu, presidente dell’associazione Sardegna Terra di Nuraghi. Il convegno sarà moderato dall’archeologo e divulgatore scientifico Nicola Dessì.

L’assessore regionale al Turismo Francesco Cuccureddu porterà i saluti istituzionali. La locandina indica l’appuntamento per sabato 28 novembre, alle 17, all’Hotel Grazia Deledda, in viale Dante 47.