Cronaca Dall’idea all’impresa: a Olbia una lezione di finanza per i giovani

Docenti, SFIRS e Camera di Commercio a confronto con studenti universitari e operatori. Dal business plan al crowdfunding, l’incontro ha illustrato gli strumenti per sostenere i progetti d’impresa, con un’attenzione particolare al turismo. Un’idea può accendere un’impresa. Per farla camminare, però, servono risorse e un piano per usarle. È il filo conduttore dell’incontro che a Olbia ha riunito studenti universitari e operatori con il docente Alessandro Trudda, il presidente della SFIRS Riccardo Barbieri e il segretario generale della Camera di Commercio del Nord Sardegna Pietro Esposito. Il confronto è partito dalle difficoltà tipiche delle imprese turistiche: investimenti iniziali consistenti, incassi concentrati nei mesi di maggiore affluenza e necessità di liquidità durante il resto dell’anno. Per affrontarle, occorre costruire un business plan, cioè un documento che descrive il progetto, ne stima costi e ricavi e aiuta a capire quali risorse servono. «L'obiettivo è formare giovani capaci di unire l'idea imprenditoriale alla solidità finanziaria», ha sottolineato Trudda. «Nessuna fonte di finanziamento da sola è sufficiente: per reggere le sfide del mercato serve un mix equilibrato tra capitale proprio, credito ordinario e agevolazioni». A illustrare gli strumenti disponibili è stato Barbieri.



La SFIRS, finanziaria della Regione Sardegna, affianca le imprese con finanziamenti, garanzie e altri interventi. Tra le misure citate figurano prestiti fino a 5 milioni di euro per piani d’investimento e un contratto d’investimento da 3 a 25 milioni, che comprende una linea dedicata al settore turistico-alberghiero. «Il turismo ha esigenze finanziarie particolari: investimenti importanti nelle strutture e una liquidità che segue l'andamento della stagione. SFIRS, da sessant'anni, affianca le imprese con strumenti diversi per bisogni diversi: finanziamenti fino a 5 milioni per i piani di investimento, garanzie, anticipo delle fatture, capitale per rafforzare le imprese. Per i progetti di maggiore dimensione c'è il contratto di investimento da 3 a 25 milioni, che prevede una linea dedicata al settore turistico-alberghiero: più della metà delle manifestazioni di interesse arrivate su questa linea viene proprio dal turismo. La finanza regionale non è solo contributo a fondo perduto, ma la capacità di partire dal bisogno reale dell'impresa e di accompagnare nel tempo i progetti solidi». L’incontro ha affrontato anche la finanza complementare, cioè le forme di raccolta di capitali che si affiancano al tradizionale prestito bancario. Tra queste ci sono il crowdfunding, che raccoglie contributi da più finanziatori, i mini-bond, titoli di debito emessi dalle imprese, e gli investimenti di business angel e fondi di private equity. Esposito ha illustrato il lavoro svolto dalla Camera di Commercio attraverso il progetto Hub4fin, realizzato con le università sarde e il Banco di Sardegna. «Il mercato finanziario, con le sue numerose piattaforme digitali, offre oggi leve fondamentali per far crescere le aziende, ma serve accompagnare gli imprenditori nella comprensione di queste opportunità. Attraverso il progetto Hub4fin, con partner le Università sarde ed il Banco di Sardegna, abbiamo dato un forte impulso che ha rappresentato un nuovo passo in avanti per la conoscenza e l'utilizzo della finanza complementare; stiamo aiutando il tessuto produttivo a dialogare con gli investitori e a diversificare le fonti di approvvigionamento finanziario. Con questi presupposti, l'obiettivo dell'ente camerale e’ quello di potenziare centri camerali di finanza di impresa a Sassari e Olbia per sostenere e incentivare i progetti di innovazione, tra cui spiccano quelli della filiera dell’ospitalità e dell’agroalimentare». Il traguardo indicato dalla Camera di Commercio è potenziare i centri di finanza d’impresa a Sassari e Olbia, per aiutare le aziende a orientarsi tra le diverse possibilità e sostenere progetti di innovazione, in particolare nei comparti dell’ospitalità e dell’agroalimentare.