Dal 2027 il Comune istituirà un riconoscimento annuale per le migliori tesi di specializzazione e di dottorato. Previsti 4 mila euro per finanziare l’iniziativa e la creazione di un archivio digitale.

Una tesi universitaria può restare sugli scaffali o diventare una risorsa per tutta la comunità. Sanluri vuole darle una seconda vita: dal 2027 il Comune premierà ogni anno le migliori tesi di specializzazione e di dottorato dedicate alla storia, alle tradizioni e al patrimonio culturale cittadino.

L’iniziativa punta a sostenere la ricerca e a raccogliere i lavori in un archivio digitale legato alla Biblioteca comunale. Le tesi potranno occuparsi di storia, architettura, tradizioni, patrimonio materiale e immateriale, oppure delle persone che hanno contribuito alla vita della città. L’istituzione del premio è prevista dal 2027; i criteri di partecipazione e le modalità per candidare i lavori non sono indicati nell’annuncio.

«Vogliamo che il percorso di studio dei nostri giovani possa diventare anche un'occasione di crescita per tutta la città. Le tesi universitarie rappresentano un patrimonio di conoscenze che merita di essere valorizzato e condiviso. Con questo premio offriamo ai giovani sanluresi la possibilità di mettere le proprie competenze al servizio della comunità e, nello stesso tempo, contribuiamo a far emergere aspetti della nostra storia che meritano di essere studiati e tramandati», dichiara l’assessore all’Istruzione Carlo Muru.

Per finanziare il progetto il Comune ha previsto uno stanziamento di 4 mila euro, inserito in un apposito capitolo del bilancio. Il sindaco Alberto Urpi ha espresso soddisfazione per l’iniziativa.