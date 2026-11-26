E-Distribuzione ha incontrato ad Atzara i Comuni e le Comunità montane del territorio: il programma comprende anche 30 cabine secondarie e l’ampliamento della cabina primaria di Aritzo. Completamento previsto entro il 2027.

Settant’anni di linee elettriche interrate — 70 chilometri, per la precisione —, 30 nuove cabine secondarie e l’ampliamento della cabina primaria di Aritzo. Sono alcuni degli interventi che E-Distribuzione ha presentato ad Atzara ai Comuni e alle Comunità montane della Barbagia, in un incontro dedicato ai lavori in corso e alle misure per affrontare l’inverno.

Il piano interessa circa 7.000 clienti e punta a rendere più affidabile la rete in un territorio montano dove neve, ghiaccio, vento e caduta di alberi possono complicare l’accesso agli impianti e provocare guasti. Secondo quanto illustrato dalla società, il programma dovrebbe concludersi entro il 2027 e comprende anche 40 chilometri di scavi e canalizzazioni. E-Distribuzione gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, cioè le linee che portano l’energia dalle cabine fino a case e attività.

All’incontro hanno partecipato le Comunità montane del Gennargentu e del Mandrolisai e i sindaci di Belvì, Meana Sardo, Tonara, Aritzo, Austis e Atzara. Si è parlato anche del cosiddetto Piano Inverno: manutenzioni preventive, rafforzamento del personale e dei mezzi sul territorio e disponibilità di gruppi elettrogeni e sistemi di accumulo da impiegare in caso di allerta meteo.

Tra i temi affrontati, la viabilità necessaria per raggiungere gli impianti in caso di guasto e l’individuazione dei servizi da tutelare durante eventuali interruzioni, come presidi sanitari, centri di coordinamento delle emergenze e ripetitori telefonici.

La conformazione del territorio e gli attraversamenti di strade e corsi d’acqua hanno reso complessi i lavori e le autorizzazioni. In alcuni punti si ricorre alle trivellazioni orizzontali controllate: una tecnica che consente di far passare le condotte nel sottosuolo senza aprire uno scavo continuo in superficie. Per ridurre il numero di questi interventi, la società ha concordato varianti ai percorsi con Anas, Provincia e Genio civile. Le autorizzazioni per le interferenze con la viabilità provinciale sono arrivate in ottobre; per i tratti lungo le statali sono state presentate le varianti progettuali.

Secondo il resoconto diffuso da E-Distribuzione, gli amministratori hanno preso atto dello stato di avanzamento dei lavori e confermato la disponibilità a collaborare per portarli a termine. Un nuovo incontro è previsto nei prossimi mesi.