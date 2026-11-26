Cronaca Uta festeggia il suo primo Capodanno con Il Pagante, Angie e Luna Melis

Giovedì 31 dicembre all’Arena Andrea Parodi musica dalle 21 alle 2. Sul palco anche due artiste di casa. Ingresso gratuito, ma per accedere è obbligatoria la registrazione online. A mezzanotte Uta saluterà il 2026 con una festa che, per la prima volta, avrà la sua arena e una line-up che unisce ospiti nazionali e voci del paese. All’Arena Andrea Parodi, giovedì 31 dicembre, il protagonista sarà Il Pagante, atteso con brani come Settimana Bianca. Ma per Angie e Luna Melis sarà anche una serata speciale: cantare davanti ai propri concittadini. Angie porterà sul palco il pop nato dalle sue esperienze personali. Dopo il pubblico conquistato su TikTok con Frasi mai dette e la partecipazione a Sanremo Giovani nel 2024 con Scorpione, è arrivata ad Amici 25 con l’inedito Poco poco, premiato dalle radio. Il brano è incluso in Sogni di vetro, il disco uscito nel 2026. Per Luna Melis il ritorno a Uta avrà il sapore delle origini. La cantante e rapper si è fatta conoscere a sedici anni, arrivando in finale a X Factor con Los Angeles.



Prima della ribalta televisiva, la sua formazione musicale era passata anche dai concorsi e dalle piazze della Sardegna. La musica comincerà alle 21 con il concerto dei Mercanti e Servi. Dopo Il Pagante, la festa proseguirà con Hits 2000, tra successi pop e dance degli anni Duemila, fino alle 2. Nel corso della serata si alterneranno anche dj, cantanti e ballerini; gli altri nomi saranno annunciati con il programma completo. Il sindaco Paolo Angioni ha presentato così il debutto della manifestazione: «È con grande emozione che, insieme a tutta l’amministrazione comunale, annuncio il primo Capodanno di Uta. È motivo di orgoglio per tutti noi vedere la nostra arena trasformarsi in un villaggio in festa, con grandi artisti sul palco e tutta la comunità riunita per accogliere il nuovo anno». L’ingresso è gratuito, ma per entrare all’Arena è necessario registrarsi sul sito ilcapodannodiuta.com, dove saranno pubblicate anche le informazioni e gli aggiornamenti. Il Comune ha affidato la produzione a Tra Le Nuvole, società che organizza manifestazioni come il Poetto Fest e l’Oktoberfest. L’iniziativa è realizzata con il contributo dell’Assessorato regionale della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.