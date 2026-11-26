L’uomo, 44 anni e residente ad Alghero, proponeva souvenir con il logo della Sardegna. Il provvedimento del Questore riguarda anche Nughedu Santa Vittoria e Bidonì.

Un uomo che bussava alle porte proponendo souvenir con il logo della Sardegna ha attirato l’attenzione di alcuni residenti del Barigadu. Dopo le segnalazioni, i Carabinieri lo hanno fermato a Sorradile e, secondo quanto riferito dall’Arma, nel giro di circa due ore il Questore di Oristano ha disposto nei suoi confronti un foglio di via obbligatorio.

Il provvedimento vieta al 44enne, residente ad Alghero, di tornare per un anno nei territori comunali di Sorradile, Nughedu Santa Vittoria e Bidonì. Il foglio di via è una misura preventiva disposta dal Questore: non è una condanna penale, ma stabilisce un divieto di ritorno nei Comuni indicati.

Nei giorni precedenti, riferiscono i Carabinieri, diversi abitanti avevano segnalato la presenza dell’uomo, che avrebbe insistito nella vendita porta a porta. I militari delle stazioni di Sorradile e Neoneli hanno avviato controlli e lo hanno individuato nella mattinata di ieri, nei pressi di via Italia.

Sulla base degli elementi raccolti, i Carabinieri hanno proposto l’adozione della misura alla Questura. Il decreto è stato notificato all’uomo prima che lasciasse il paese. L’operazione, secondo la ricostruzione dell’Arma, è stata avviata dopo le segnalazioni dei residenti e condotta in raccordo tra Carabinieri e Polizia di Stato.

I militari invitano a segnalare al 112 situazioni che destano preoccupazione, così da consentire alle forze dell’ordine di verificarle.