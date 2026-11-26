Cronaca Fabio Aru: il cavaliere dei Quattro Mori

Nato a San Gavino Monreale il 3 luglio 1990, ma cresciuto a Villacidro, Fabio Aru è uno dei volti più riconoscibili e amati del ciclismo italiano del XXI secolo. Soprannominato il "Cavaliere dei Quattro Mori", ha incarnato per un decennio l'immagine dello scalatore puro: leggero, scattante, capace di accendersi sulle pendenze più dure con un'espressività che spesso tradiva fatica e generosità. La sua storia sportiva comincia quasi per caso e controcorrente rispetto alle rotte classiche del ciclismo su strada. Dopo una prima infanzia divisa tra vari sport, si avvicina alle due ruote passando dal fuoristrada, "mountain bike" e ciclocross, prima di trasferirsi in Lombardia tra gli Under-23 per misurarsi con la scuola italiana. È lì, nella fucina bergamasca della Palazzago, che affina il passo da salita e conquista due edizioni consecutive del Giro della Valle d'Aosta (2011 e 2012), biglietto da visita che gli apre le porte del professionismo con l'Astana. Tra il 2014 e il 2015 Aru brucia le tappe e diventa una certezza delle corse a tappe.



Al Giro d'Italia 2014 conquista il primo successo di tappa a Montecampione e chiude sul podio finale in terza posizione, anticipando un 2015 straordinario. In quella stagione sfiora la corsa rosa, chiudendo secondo alle spalle di Alberto Contador, ma vincendo due frazioni alpine decisive, per poi rifarsi pochi mesi dopo alla Vuelta a España. Sulle strade spagnole Aru trova il capolavoro della carriera: gestisce la pressione, domina in salita e porta a casa la maglia rossa finale, diventando il primo sardo a trionfare in un Grande Giro. Il 2017 regala altre pagine memorabili: Aru conquista il titolo italiano in linea vestendo il tricolore e, al Tour de France, firma l'impresa di giornata sul traguardo di La Planche des Belles Filles, indossando per due giorni anche la maglia gialla. Con quel traguardo entra in un club ristrettissimo: è il quarto italiano di sempre, dopo Felice Gimondi, Francesco Moser e Vincenzo Nibali, a vestire in carriera le maglie simbolo dei tre Grandi Giri, oltre a essere il primo ciclista nato in Sardegna a riuscirci. A partire dal 2018 la parabola di Aru si fa molto più accidentata. Il trasferimento all'UAE Team Emirates coincide con un lungo periodo segnato da problemi fisici, interventi chirurgici, cali di rendimento e momenti di grande sofferenza atletica e personale. Nonostante il passaggio alla "Qhubeka Assos" nel 2021 e qualche segnale incoraggiante lungo la strada, decide di chiudere la carriera agonistica nell'autunno di quello stesso anno. Al di là del bilancio numerico, che lo stesso Aru ha spesso letto con lucidità e un pizzico di rimpianto per ciò che avrebbe potuto ancora dare senza gli infortuni, la sua impronta resta legata a un modo diretto e appassionato di interpretare il ciclismo. Ha avvicinato migliaia di appassionati alla bici in Sardegna e in tutta Italia, dimostrando che anche da un'isola lontana dalle grandi montagne alpine si può arrivare a giocarsi i traguardi più prestigiosi del mondo. Premiato dall'USSI Fabio Aru ha detto: "Enorme piacere essere qua dopo 15 anni, sono stato premiato a Sassari in quel periodo quando ero in rampa di lancio per il professionismo ed ero un ventenne che aveva tante ambizioni. Torno cresciuto e grato ai giornalisti e a tutti coloro che hanno creduto in me e mi hanno seguito durante tutta la mia carriera e supportato. Sono orgoglioso di essere sardo. Lo sport, soprattutto ai giovani, deve insegnare il "fairplay", il rispetto delle regole e tutte quelle componenti che fanno si che poi vengano travasate nella vita. Con i genitori che devono fare la loro parte".