Sabato 19 dicembre al Teatro Civico torna il Premio nazionale di letteratura e giornalismo ideato da Neria De Giovanni. Ingresso libero; i nomi delle premiate e degli artisti saranno annunciati nelle prossime settimane.

Il centenario del Nobel a Grazia Deledda entra anche nella serata del Premio Alghero Donna. La 32ª edizione della manifestazione, dedicata alla letteratura e al giornalismo, si terrà sabato 19 dicembre alle 20 al Teatro Civico, con ingresso libero e gratuito.

Il riconoscimento fu ideato da Neria De Giovanni per l’associazione Salpare, che presiede. Quest’anno la cerimonia renderà omaggio alla scrittrice nuorese, prima e unica donna italiana a ricevere il Nobel per la Letteratura, nel 1926. Un anniversario che offre alla manifestazione un filo conduttore: secondo De Giovanni, le opere delle protagoniste scelte dalla giuria presentano un legame con il percorso letterario di Deledda.

«Sono molto lieta che il Premio Alghero Donna si inserisca anche quest’anno nel clima gioioso delle feste natalizie. Abbiamo tutti bisogno di serenità, bellezza e cultura – dichiara Neria De Giovanni –. Come sempre presenteremo figure di rilevo nazionale, quest’anno unite da un percorso deleddiano evidente nelle opere delle protagoniste selezionate dal nostro Premio».

I nomi delle premiate, le motivazioni della giuria e gli artisti che saliranno sul palco saranno comunicati a breve. Il Premio, nato per valorizzare le firme femminili nel mondo della letteratura e del giornalismo, nel corso delle edizioni ha esteso il proprio sguardo anche al teatro, alla poesia e all’arte.

La serata è organizzata con il patrocinio e il sostegno del Comune di Alghero, attraverso l’Assessorato alla Cultura, e della Fondazione di Sardegna.