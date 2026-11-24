Premiati gli studenti delle medie e delle superiori che hanno saputo conciliare scuola e sport. Riconoscimenti anche agli alunni delle primarie e alla pallavolo cittadina, nel trentennale della scomparsa di Luca Manchia.





Il Panathlon Alghero ha consegnato le borse di studio agli studenti delle medie e delle superiori che si sono distinti a scuola e nello sport. La cerimonia si è svolta venerdì 20 novembre nell’auditorium del liceo scientifico, alla presenza del presidente del club, Peppinetto Musu.





Tra gli studenti delle scuole medie, il primo premio da 700 euro è andato a Riccardo Demartis, del Comprensivo numero 2. Giorgia Nurra, del Comprensivo numero 1, si è classificata seconda e ha ricevuto 500 euro. Terza Greta Valentino, dello stesso comprensivo, premiata con 300 euro.





Agli studenti delle scuole superiori erano riservate le borse di studio intitolate a Luca e Franco Manchia. Primo Andrea Marras, del liceo scientifico, con 1.000 euro. Seconda Eleonora Pepe, dello stesso liceo, con 600 euro. Il terzo premio, da 500 euro, è andato a Luigi Giorgio Gianorso, dell’Istituto tecnico Roth, e il quarto, da 400 euro, a Matilde Carabello’, anche lei del Roth.





Per le scuole primarie, grazie alla Floricoltura Dimarco, sono state consegnate nove borse da 90 euro ciascuna. Al Comprensivo numero 1 sono stati premiati Diana Monti, Lidia Monti e Cristian Simula. Al Comprensivo numero 2 i riconoscimenti sono andati a Rachele Deriu, Lucio Gerosa e Ginevra Palluca. Per il Comprensivo numero 3, le borse sono state assegnate a Lorenzo Arghittu, Thomas Pinna e Camilla Russo.





Nel Panathlon il convivio è il momento in cui soci e ospiti si ritrovano per parlare di sport e delle persone che lo fanno vivere. La serata delle borse di studio ha portato quello stesso spirito nell’auditorium, riunendo il club, le scuole, le società e le famiglie attorno ai ragazzi premiati. Le borse delle superiori, intitolate a Luca e Franco Manchia, hanno dato alla loro memoria un posto anche tra i nomi dei nuovi vincitori.





A chiudere la serata sono stati i premi alla pallavolo. Nel trentennale della scomparsa di Luca Manchia, che fu giocatore e allenatore, il Panathlon ha accolto la proposta della madre Rosanna Manca Manchia, socia del club e vedova di Franco, anche lui panatleta. I tre riconoscimenti, da 500 euro ciascuno, sono stati assegnati, su segnalazione delle società, a Massimo Castaldi della ASD Polisportiva Sottorete, Chiara Piras della Gymnasium Volley Alghero e Chiara Casu dell’Aliva Volley. Castaldi, premiato per la carriera, aveva giocato con Luca. Una menzione speciale è andata a Gabriel Cau, dell’Aliva Volley.





«La serata delle borse di studio del Panathlon è stata importante e, soprattutto, emozionante. Le borse per gli studenti delle medie sono state finanziate con le quote versate dai soci del club. Quelle per le superiori sono state rese possibili dal contributo di Rosanna Manca Manchia, in ricordo del figlio Luca e del marito Franco. Grazie alla Floricoltura Dimarco abbiamo potuto premiare anche i bambini delle elementari. La serata si è conclusa con la consegna di un riconoscimento speciale ai giocatori e alle giocatrici segnalati dalle società di pallavolo di Alghero. A istituirlo è stata Rosanna, nel trentennale della scomparsa del figlio Luca, che della pallavolo è stato giocatore e allenatore», ha detto Musu.





Alla cerimonia hanno partecipato Francesco Sanna, governatore dell’Area 13 Sardegna del Panathlon International, Raffaella Sanna, assessora alla Pubblica istruzione del Comune di Alghero, Giuseppe Manca, in rappresentanza del CONI provinciale di Sassari, e don Giampiero Piras, della Curia vescovile di Alghero-Bosa.