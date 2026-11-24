



Luce, gas ed efficienza energetica, ma per un giorno anche prodotti di bellezza e accessori. Giovedì 26 novembre lo Spazio Enel Partner di viale Rinascita 59, a Sanluri, ospiterà un open day organizzato con un rappresentante territoriale di un marchio attivo nei settori beauty, gioielleria e accessori. Il nome del brand e i dettagli delle eventuali offerte non sono indicati nel comunicato.

Lo spazio, guidato da Stefania Lepori per la Lepori Consulting Srls, affianca all’assistenza sulle forniture di energia elettrica e gas servizi dedicati alla connessione internet e alla mobilità elettrica. Sono disponibili anche consulenze sui consumi e preventivi per soluzioni di efficienza energetica, come impianti fotovoltaici, climatizzatori, caldaie e sistemi di ricarica per auto elettriche.

Lo Spazio Enel Partner è aperto il giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 19. Tra i servizi offerti figurano l’attivazione o la modifica dei contratti, la verifica di pagamenti e consumi e la domiciliazione delle bollette.