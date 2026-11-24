I Carabinieri riferiscono di aver trovato circa 325 grammi di hashish, marijuana e materiale per il confezionamento. Durante la perquisizione il giovane avrebbe tentato di fuggire, prima di essere bloccato.

Un diciannovenne è stato arrestato dai Carabinieri di Cabras nella serata del 23 novembre, durante un intervento nel centro abitato. Secondo il comunicato dell’Arma, la perquisizione personale e domiciliare ha portato al sequestro di circa 325 grammi di hashish, 7,26 grammi di marijuana e quattro cartucce calibro 12 a pallini.

I militari riferiscono di aver recuperato anche materiale ritenuto utile al taglio e al confezionamento degli stupefacenti e 270 euro in contanti. Tutto è stato sequestrato per i successivi accertamenti.

Durante le operazioni, mentre i Carabinieri si spostavano dall’abitazione al cortile per proseguire i controlli sull’automobile, il giovane avrebbe tentato di allontanarsi. È stato bloccato e, secondo quanto precisato dall’Arma, non ha opposto resistenza.

Le sostanze saranno inviate al Reparto investigazioni scientifiche di Cagliari, il RIS, per verificarne la natura, la quantità e il contenuto di principio attivo.

Al termine dell’intervento, il diciannovenne è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il comunicato indica per il 24 novembre il giudizio direttissimo, il procedimento che consente di portare direttamente davanti al giudice una persona arrestata in flagranza.

Le indagini sono nella fase preliminare. La responsabilità del giovane dovrà essere accertata in sede giudiziaria: resta presunto innocente fino a un’eventuale condanna definitiva.