Il furto di un telefono e la richiesta di denaro per riaverlo si sono intrecciati, poche ore dopo, con una segnalazione di disordini su un autobus. La Polizia di Stato riferisce che due uomini sono stati arrestati a Sassari con l’accusa, tra gli altri reati, di furto aggravato, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.

Il furto di un telefono e la richiesta di denaro per riaverlo si sono intrecciati, poche ore dopo, con una segnalazione di disordini su un autobus. La Polizia di Stato riferisce che due uomini sono stati arrestati a Sassari con l’accusa, tra gli altri reati, di furto aggravato, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.