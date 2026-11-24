Il furto di un telefono e la richiesta di denaro per riaverlo si sono intrecciati, poche ore dopo, con una segnalazione di disordini su un autobus. La Polizia di Stato riferisce che due uomini sono stati arrestati a Sassari con l’accusa, tra gli altri reati, di furto aggravato, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.
La vicenda è avvenuta nella notte tra il 18 e il 19 novembre. In corso Vico una coppia ha raccontato a una pattuglia delle Volanti che il telefono della donna era stato sottratto dall’auto, parcheggiata nei pressi dell’ufficio postale di via XXV Aprile. Secondo la ricostruzione della Questura, mentre il marito era entrato nell’ufficio per un prelievo, un uomo si sarebbe introdotto nell’abitacolo e avrebbe preso il cellulare; un complice sarebbe rimasto fuori.
Poco dopo, la coppia avrebbe ricevuto una chiamata proprio dal telefono rubato: la richiesta per restituirlo, riferisce la Polizia, era di 20 euro.
Mentre gli agenti raccoglievano le descrizioni dei presunti autori, la Sala operativa ha segnalato due uomini che stavano creando disordini su un autobus urbano. La pattuglia li ha raggiunti e accompagnati in Questura. Secondo il comunicato, l’abbigliamento corrispondeva a quello descritto dalla coppia, che in seguito li avrebbe riconosciuti.
Tra gli effetti personali dei due sarebbe stato trovato un telefono della stessa marca e modello di quello sottratto. La Questura riferisce che il dispositivo si è sbloccato con il codice fornito dal proprietario. Gli agenti avrebbero inoltre accertato che lo schermo era stato danneggiato.
Durante l’intervento, sempre secondo quanto riferito dalla Polizia, i due avrebbero opposto resistenza. Dopo le formalità, sono stati accompagnati alla casa circondariale di Sassari-Bancali, a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Le responsabilità contestate dovranno essere accertate nelle sedi giudiziarie: l’arresto e le accuse non equivalgono a una condanna.