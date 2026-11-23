



Una vittoria arrivata quando il pareggio sembrava ormai scritto. Il Monastir supera il Venafro 2-1 nella tredicesima giornata: apre Manuel Conti al 58’, poi gli ospiti pareggiano e Alessandro Aloia firma il gol decisivo al 95’. Con questi tre punti, la squadra di Marcello Angheleddu sale al secondo posto, a sei lunghezze dalla vetta.

Il vento ha complicato la partita, soprattutto nel primo tempo. Il Monastir ha cercato di giocare palla a terra e ha avuto due occasioni, prima con Leone e poi con Loru. Nella ripresa, dopo l’uscita di Simone Pinna per un fastidio al ginocchio, Angheleddu ha ridisegnato la squadra: cinque uomini in difesa, con Loru arretrato sulla fascia. Dopo il pareggio del Venafro, i biancoblù sono tornati al 4-2-3-1 e hanno trovato la rete della vittoria con Aloia.

Il tecnico ha riconosciuto il valore degli avversari e raccontato le scelte fatte durante la gara:

«Abbiamo vinto una partita contro una squadra molto forte. È stata una settimana super stimolante, contro una squadra che personalmente apprezzo molto per la proposta di calcio e per i giocatori. E credo che sia una squadra probabilmente sottovalutata in questo girone. Abbiamo fatto una prestazione importante, giocando e palleggiando nel primo tempo nonostante il vento. Abbiamo avuto due palle gol nitide con Leone prima e con Loru dopo. Nel secondo tempo ci siamo abbassati passando a cinque dietro, adattandoci ad un sistema di gioco a seguito della sostituzione di Pinna, che ci ha portato a sacrificare Loru a fare il quinto. Sull’episodio del gol avversario ero arrabbiato perché in quella situazione, forse per la trans agonistica, ho percepito un fallo netto nei confronti di un nostro calciatore per gioco pericoloso. Nonostante questo, abbiamo avuto una grande reazione, siamo tornati al 4-2-3-1 e su una grande intuizione di Loru che ha tagliato in mezzo, abbiamo fatto un gran gol. Da sottolineare sulla prima rete la giocata di Schirru in ricezione: ha ricevuto palla in un mezzo spazio con qualità importanti e per un allenatore queste sono le soddisfazioni più grandi».

La vittoria ha avuto anche il sapore di un rientro atteso: Tuveri è tornato in campo dopo l’infortunio rimediato in precampionato. Resta invece da valutare la condizione di Pinna, capitano e numero 25, uscito per un problema al ginocchio.

«Tuveri è tornato molto bene e sono contento di averlo rivisto in campo. Non parlo mai di infortunati e assenti, ma lui è un giocatore che ci è mancato da agosto a causa di un grave trauma facciale. Rivederlo in campo è motivo di felicità per noi. È un giocatore che ci regala un impatto sportivo importante, garantisce qualità, intensità nelle pressioni e ha caratteristiche che alzano il livello generale. Per quanto riguarda l’infortunio di Pinna faremo delle valutazioni. Ha sentito fastidio al ginocchio, ma aspettiamo il parere dell’infermeria».

Conti aveva sbloccato il risultato al 58’. Angheleddu lo ha indicato come uno dei giocatori cresciuti maggiormente nell’ultimo anno:

«Conti è un giocatore di quelli che dalla scorsa stagione a oggi ha avuto uno sviluppo importante. - ha spiegato l’allenatore dei campidanesi - Nel calcio poi ci sono i momenti e lui sta vivendo un momento sicuramente alto. Ha fatto due prestazioni consecutive importanti, quella di oggi coronata dal gol. Deve ancora migliorare, anche se i numeri amplificano il rendimento e la qualità del giocatore. Vedere un centrocampista fare gol e aumentare i suoi score in termini di realizzazioni e assist gli dà un valore ancora maggiore. Oggi ha fatto un gran gol, sono molto contento per il suo percorso».

Aloia, autore della rete al 95’, è salito a dieci gol e guida la classifica dei marcatori del girone. Per l’allenatore, il suo contributo non si esaurisce nelle reti:

«Aloia ha fatto un gol importante ma voglio sottolineare anche un altro aspetto su di lui, ovvero i quasi undici chilometri che ha percorso nella sfida precedente contro l’Afragolese. È un ragazzo che per noi rappresenta un valore aggiunto in termini di sacrificio in fase di non possesso, spinge le pressioni ed è l’elemento che viene a legare il gioco. I dieci gol non sono solo frutto della sua qualità, ma di tutto il lavoro che fa per la squadra. Avrebbe potuto fare due reti, ma purtroppo è stato sfortunato. Nel complesso siamo molto felici per lui: quando l’attaccante fa gol ed è felice, rende felice anche la squadra perché arrivano i punti e anche oggi è stato così».

L’attaccante ha raccontato così una partita segnata dal vento e risolta nel finale:

«La partita non era facile, sia per il blasone degli avversari, reduci da cinque o sei partite dove hanno fatto bene, sia per il tanto vento, elemento che ha condizionato la gara, in particolare nel primo tempo in cui diverse giocate come i lanci lunghi non riuscivano. Nel secondo tempo abbiamo iniziato a giocare come sappiamo, riuscendo ad amministrare la sfida. Dopo abbiamo subito un gol, secondo me c’era anche un fallo non ravvisato dall’arbitro. Da grande squadra abbiamo atteso il momento giusto e abbiamo colpito con il gol vittoria nel finale».

Sul pallone decisivo, Aloia non nasconde la gioia, ma tiene la squadra davanti al proprio bottino personale:

«È stata un’emozione bellissima perché quando segni al 95’ e porti a casa una vittoria è sempre emozionante. In questo momento mi sento bene, prima di tutto però viene la squadra. Venivamo da un mese non brillantissimo, ma adesso siamo reduci da due vittorie che ci danno morale per continuare. Mancano quattro gare per finire il girone di andata e vogliamo fare bene e continuare su questa scia. Io posso aiutare i miei compagni con l’impegno e il lavoro in campo, ma soprattutto facendo i gol, la cosa più importante per un attaccante».

Aloia ricorda anche il traguardo raggiunto nella scorsa stagione, quando aveva segnato venti reti, e guarda avanti senza fissare un limite:

«L’anno scorso è stato qualcosa di straordinario, non mi era mai capitato di fare venti gol. Quest’anno volevo partire bene, ma mai avrei pensato di raggiungere queste cifra. Ora non mi voglio porre limiti, voglio dare il massimo per fare più gol possibile e arrivare alla cifra dell’anno scorso. Prima di tutto l’obiettivo deve essere quello di raggiungere lo stesso obiettivo di squadra e dopo anche quello a livello personale».

La prossima partita è già vicina. Sabato 28 novembre, alle 20.30, il Monastir sarà allo stadio Morra contro la Gelbison, in una gara serale inedita per la squadra. Angheleddu considera l’orario un ulteriore stimolo e prepara una settimana di lavoro senza pause:

«L’orario di gioco può essere uno stimolo ed ovviamente è legato alla logica delle trasferte lunghe che dobbiamo affrontare. Giocheremo contro una squadra molto forte che nella giornata appena terminata ha subito una sconfitta pesante e che sicuramente vorrà riscattare contro di noi. È ancora una volta un incentivo per misurarci, per capire quanto possiamo alzare l’asticella e per arrivarci bene dobbiamo fare una settimana importante. Questo è il nostro obiettivo a breve termine».

Anche Aloia guarda alla trasferta con prudenza: «Non sarà una partita facile specie in un campo come il loro. Lavoreremo sodo in settimana, poi sabato porteremo in campo ciò che proveremo e vedremo a fine partita: speriamo di festeggiare come oggi».