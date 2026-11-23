Il Consiglio Supremo di Difesa si riunirà al Quirinale lunedì 30 novembre alle 16.30. A convocarlo è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. All’ordine del giorno figurano la situazione internazionale, gli effetti delle crisi in corso e lo stato delle missioni militari italiane.

La riunione affronterà anche la sicurezza del Paese, con un’attenzione specifica agli attacchi informatici e ibridi che hanno colpito l’Italia e altri Stati europei. Con il termine ibridi si indicano attacchi che possono combinare strumenti diversi, non soltanto militari.

Il Consiglio è un organo presieduto dal Capo dello Stato e riunisce i principali responsabili istituzionali della difesa e della sicurezza nazionale. È una sede di confronto e approfondimento: la convocazione non anticipa decisioni o valutazioni che saranno eventualmente comunicate al termine dei lavori.