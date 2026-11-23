Hanno firmato il contratto questa mattina, nella sede della Asl Ogliastra a Lanusei. I dieci operatori socio-sanitari (OSS) saranno assunti per otto mesi nell’ambito dei Cantieri occupazionali sperimentali promossi dalla Regione Sardegna per favorire l’ingresso al lavoro di persone disoccupate.
Sette operatori saranno assegnati ai reparti dell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei; gli altri tre entreranno in altrettanti servizi della sanità territoriale. Gli OSS affiancano il personale sanitario e assistenziale nelle attività di cura e di supporto alle persone.
«Accogliamo con grande soddisfazione questa iniziativa della Giunta regionale – afferma Andrea Fabbo, direttore generale della Asl Ogliastra – grazie a progetti come questo, persone formate professionalmente e in cerca di occupazione trovano spazio nel mondo del lavoro».
Il progetto è promosso dall’assessorato regionale del Lavoro d’intesa con quello della Sanità. Per la direttrice dei servizi socio-sanitari della Asl, Lorena Paola Urrai, l’iniziativa mette in relazione occupazione e salute e valorizza il lavoro coordinato tra le diverse professionalità.
«L’avvio dei Cantieri occupazionali rappresenta un’importante opportunità per il nostro territorio - sottolinea Lorena Paola Urrai, direttrice dei servizi socio-sanitari della Asl Ogliastra - perché mette in relazione due dimensioni fondamentali del benessere delle comunità: il diritto al lavoro e il diritto alla salute. Desidero sottolineare il valore di questa iniziativa anche nella prospettiva dell’integrazione sociosanitaria - continua - il sistema di cura, infatti, non si costruisce soltanto attraverso strutture e prestazioni, ma soprattutto attraverso le persone, le competenze e la capacità di lavorare insieme per rispondere ai bisogni delle comunità».