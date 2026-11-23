Hanno firmato il contratto questa mattina, nella sede della Asl Ogliastra a Lanusei. I dieci operatori socio-sanitari (OSS) saranno assunti per otto mesi nell’ambito dei Cantieri occupazionali sperimentali promossi dalla Regione Sardegna per favorire l’ingresso al lavoro di persone disoccupate.

Hanno firmato il contratto questa mattina, nella sede della Asl Ogliastra a Lanusei. I dieci operatori socio-sanitari (OSS) saranno assunti per otto mesi nell’ambito dei Cantieri occupazionali sperimentali promossi dalla Regione Sardegna per favorire l’ingresso al lavoro di persone disoccupate.

Sette operatori saranno assegnati ai reparti dell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei; gli altri tre entreranno in altrettanti servizi della sanità territoriale. Gli OSS affiancano il personale sanitario e assistenziale nelle attività di cura e di supporto alle persone.

Sette operatori saranno assegnati ai reparti dell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei; gli altri tre entreranno in altrettanti servizi della sanità territoriale. Gli OSS affiancano il personale sanitario e assistenziale nelle attività di cura e di supporto alle persone.

Il progetto è promosso dall’assessorato regionale del Lavoro d’intesa con quello della Sanità. Per la direttrice dei servizi socio-sanitari della Asl, Lorena Paola Urrai, l’iniziativa mette in relazione occupazione e salute e valorizza il lavoro coordinato tra le diverse professionalità.

Il progetto è promosso dall’assessorato regionale del Lavoro d’intesa con quello della Sanità. Per la direttrice dei servizi socio-sanitari della Asl, Lorena Paola Urrai, l’iniziativa mette in relazione occupazione e salute e valorizza il lavoro coordinato tra le diverse professionalità.