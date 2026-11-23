A Siniscola la Festa degli Alberi è passata dai laboratori alla terra. Giovedì 19 novembre, in piazza Don Migliorisi, una rappresentanza dei 104 alunni delle classi terze delle scuole primarie ha partecipato alla messa a dimora di nuove piante autoctone, cioè specie originarie del territorio.
L’iniziativa fa parte del progetto «Un albero per Siniscola – Piantiamo il nostro futuro», un percorso di educazione ambientale che ha coinvolto i bambini in incontri e attività sulla biodiversità, la tutela della natura e la corretta gestione dei rifiuti. Per la scelta delle piante il Comune ha collaborato con l’Agenzia regionale Forestas. La mattinata ha dato spazio anche ai disegni e agli elaborati realizzati dagli alunni.
Il progetto è stato promosso dagli assessorati comunali all’Ambiente e ai Lavori pubblici, con il contributo degli uffici comunali, degli operai, di Ciclat Trasporti Ambiente, della Cooperativa Sealand Asinara, di Forestas e delle scuole. Alla giornata hanno partecipato anche il Corpo forestale, la Compagnia barracellare, il Centro di educazione ambientale e alla sostenibilità (CEAS) e la parrocchia.
L’assessora all’Ambiente Paola Fadda ha richiamato il valore educativo dell’iniziativa: avvicinare i bambini alla cura dell’ambiente attraverso gesti concreti. Il messaggio della giornata è racchiuso nelle parole scelte dagli organizzatori: «Piantare un albero significa guardare al futuro. E insegnare a un bambino a prendersene cura significa costruirlo insieme.»