A Siniscola la Festa degli Alberi è passata dai laboratori alla terra. Giovedì 19 novembre, in piazza Don Migliorisi, una rappresentanza dei 104 alunni delle classi terze delle scuole primarie ha partecipato alla messa a dimora di nuove piante autoctone, cioè specie originarie del territorio.

A Siniscola la Festa degli Alberi è passata dai laboratori alla terra. Giovedì 19 novembre, in piazza Don Migliorisi, una rappresentanza dei 104 alunni delle classi terze delle scuole primarie ha partecipato alla messa a dimora di nuove piante autoctone, cioè specie originarie del territorio.