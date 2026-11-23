Cronaca Porto Torres, esercitazione in mare: simulati un naufragio e uno sversamento di idrocarburi

Nelle acque davanti a Porto Torres la Guardia Costiera ha coordinato un’esercitazione con più emergenze simultanee: una nave affondata, naufraghi da soccorrere, persone disperse in mare e mille litri di idrocarburi da contenere. Lo scenario era simulato, ma serviva a mettere alla prova uomini, mezzi e tempi di risposta. La prova, chiamata Pollution Exercise 2026 — esercitazione antinquinamento, abbreviata in POLLEX — ha coinvolto la Sala operativa della Capitaneria di porto di Porto Torres, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari, l’ARPAS e un’unità disinquinante con base nel porto, attiva in convenzione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.



Con più interventi da coordinare nello stesso momento, la sala operativa ha diretto i mezzi in mare e raccordato il lavoro degli enti coinvolti. La simulazione ha permesso di verificare la risposta complessiva e di individuare possibili miglioramenti per il dispositivo antinquinamento locale. «Al termine dell’esercitazione è stato possibile apprezzare la simbiosi fra gli attori coinvolti, che ringrazio per la collaborazione, raggiungendo una rapida risoluzione dello scenario. Inoltre, sono emersi interessanti spunti di sviluppo del dispositivo locale, propedeutici al miglioramento del dispositivo antinquinamento marittimo della realtà turritana e sul quale la Guardia Costiera ripone costante attenzione», ha dichiarato il Capitano di Fregata Mirko Orrù.