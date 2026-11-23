Cronaca Due interventi endocrini in diretta dal Policlinico Duilio Casula al congresso di Roma.

Il 12 novembre l’équipe della Chirurgia generale dell’Aou di Cagliari ha trasmesso una tiroidectomia totale e una paratiroidectomia. Durante gli interventi sono state impiegate tecnologie per il monitoraggio dei nervi e l’individuazione delle paratiroidi. Due operazioni eseguite al Policlinico Duilio Casula e seguite in diretta dai partecipanti al 37° Congresso di chirurgia dell’apparato digerente, a Roma. Il 12 novembre l’équipe della Chirurgia generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, diretta dal professor Pietro Giorgio Calò, ha trasmesso una tiroidectomia totale, cioè la rimozione completa della tiroide, e una paratiroidectomia, un intervento sulle piccole ghiandole vicine alla tiroide. NIDDK La diretta ha permesso ai chirurghi collegati al congresso di osservare le procedure e discuterne le tecniche. Tra gli strumenti impiegati c’erano il neuromonitoraggio intraoperatorio, che aiuta a controllare durante l’intervento la funzionalità dei nervi laringei ricorrenti, coinvolti nel movimento delle corde vocali, e il PTeye, dispositivo che sfrutta la fluorescenza per facilitare l’individuazione delle paratiroidi.



«La nostra partecipazione è un'importante occasione per valorizzare il lavoro della chirurgia endocrina che esegue ogni anno circa 400 interventi tiroidei, ed è centro di riferimento regionale». Il professor Calò ha definito di alto livello il programma scientifico del congresso, presieduto da Giorgio Palazzini del Policlinico Umberto I di Roma. «Il programma scientifico del congresso, che si è svolto il 12 e 13 novembre 2026 sotto la presidenza del professor Giorgio Palazzini del Policlinico Umberto 1 di Roma, ha raggiunto anche quest’anno un livello qualitativo di assoluto rilievo». Il direttore della Chirurgia generale riferisce che le operazioni sono state seguite con interesse e hanno dato luogo a un confronto sulle tecniche adottate. «Gli interventi eseguiti in diretta dal Duilio Casula il 12 novembre sono stati seguiti con grande interesse e apprezzamento dai partecipanti, suscitando numerose domande e un vivace confronto scientifico sulle tecniche chirurgiche adottate». «Particolare attenzione è stata dedicata alle tecnologie avanzate disponibili presso la struttura – sottolinea il professor Calò – utilizzate per aumentare la precisione e la sicurezza delle procedure. Tra queste, il neuromonitoraggio intraoperatorio, che consente di controllare la funzionalità dei nervi laringei ricorrenti, fondamentali per il movimento delle corde vocali, e il PTeye, una tecnologia innovativa che sfrutta l'autofluorescenza nel vicino infrarosso per facilitare l'identificazione delle ghiandole paratiroidi durante gli interventi chirurgici». Alle operazioni hanno partecipato, oltre a Calò, il professor Fabio Medas, i dottori Alberto Tatti, Edoardo Podda e Federico Capellacci e la dottoressa Giulia Puddu. Il comunicato attribuisce un ruolo importante anche al personale anestesiologico, infermieristico e sociosanitario e al supporto tecnico per il collegamento audiovisivo. «Hanno partecipato agli interventi anche il professor Fabio Medas, i dottori Alberto Tatti, Edoardo Podda e Federico Capellacci, e la dottoressa Giulia Puddu. Fondamentale il contributo della dottoressa Francesca Piras per la gestione anestesiologica, così come la collaborazione degli infermieri strumentisti, del personale infermieristico di sala operatoria e degli operatori sociosanitari (OSS), il cui lavoro coordinato è stato essenziale per la riuscita delle procedure». «Un particolare riconoscimento va inoltre a Luca Tusa – aggiunge Calò – il cui supporto tecnico è stato determinante per la realizzazione del collegamento audiovisivo con la sede congressuale». Secondo i dati diffusi dagli organizzatori e riportati da Calò, il congresso ha trasmesso circa 150 interventi chirurgici su 20 canali streaming, per un totale di 500 ore di chirurgia in diretta. In presenza all’Auditorium del Massimo di Roma avrebbero partecipato quasi duemila persone; oltre un milione di utenti avrebbe seguito l’evento online.



«Il congresso ha registrato numeri di grande rilievo che testimoniano il valore dell’evento. Sono stati effettuati circa 150 interventi live, per un totale di 500 ore di chirurgia in diretta su 20 canali streaming, con circa 300 chirurghi». «All'Auditorium del Massimo di Roma, sede congressuale, sono stati quasi 2mila i partecipanti, mentre online il congresso è stato seguito da oltre un milione di utenti, tra cui oltre 6mila chirurghi collegati dall'Italia e un seguito internazionale senza precedenti». La diretta ha inoltre utilizzato strumenti di intelligenza artificiale per tradurre in tempo reale gli interventi su tre canali, consentendo ai partecipanti di seguirli in diverse lingue. Le registrazioni delle operazioni sono disponibili sul sito laparoscopic.it/live.