



La programmazione dovrebbe entrare in vigore il 14 dicembre. L’assessorato sta esaminando le segnalazioni di pendolari e utenti; nella prossima settimana sono previsti incontri tecnici.

Per ora i treni continuano a circolare con gli orari attuali. La nuova programmazione di Trenitalia, prevista dal 14 dicembre, non è ancora entrata in vigore. L’assessorato regionale dei Trasporti sta esaminando le criticità segnalate da cittadini e pendolari e annuncia un confronto con la società ferroviaria per valutare possibili modifiche.

Il piano punta anche a introdurre le cosiddette frequenze cadenzate: partenze distribuite a intervalli regolari, così da rendere più semplice ricordare gli orari e organizzare gli spostamenti. Ma, precisa la Regione, la regolarità del servizio dovrà conciliarsi con le necessità di chi usa il treno per andare al lavoro, a scuola o raggiungere servizi essenziali.

«Abbiamo raccolto in queste settimane le diverse segnalazioni provenienti dai territori, dai pendolari e dagli utenti del servizio ferroviario e le stiamo esaminando con la massima attenzione – dichiara l'assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca –. L'obiettivo di rendere più regolare e funzionale l'offerta ferroviaria è condivisibile, ma qualsiasi rimodulazione deve necessariamente tenere conto delle esigenze concrete di chi utilizza quotidianamente il treno per raggiungere il posto di lavoro, la scuola o i servizi essenziali. Non possiamo permettere che una riorganizzazione pensata per migliorare il servizio finisca per creare nuovi disagi».

Nella prossima settimana sono previsti incontri tecnici per analizzare i problemi emersi e valutare eventuali correttivi prima dell’entrata in vigore del nuovo orario.

«Vogliamo rassicurare i cittadini: tutte le segnalazioni sono state prese in carico e saranno oggetto di confronto con Trenitalia – conclude Manca –. Stiamo lavorando affinché le esigenze dei passeggeri siano adeguatamente considerate e le modifiche agli orari non compromettano la possibilità di utilizzare il trasporto ferroviario nelle fasce orarie più importanti della giornata».