Un uomo di 43 anni è stato trovato, secondo i militari, con 80 grammi di cocaina e 2.900 euro in contanti. Un 35enne è stato denunciato dopo il ritrovamento di marijuana e denaro; un altro uomo è stato segnalato come assuntore.

Un arresto, una denuncia per detenzione di droga e una segnalazione amministrativa come assuntore: è il bilancio di un servizio antidroga svolto all’alba a Dorgali dai Carabinieri della Compagnia di Siniscola.

Il primo arrestato è un meccanico di 43 anni. Durante la perquisizione nella sua abitazione, riferisce l’Arma, i militari hanno trovato 80 grammi di cocaina e 2.900 euro in contanti, che ritengono collegati a una precedente attività di spaccio. Secondo il comunicato, l’uomo avrebbe tentato di gettare alcune dosi nel water all’arrivo dei Carabinieri. È stato posto agli arresti domiciliari.

In un’altra abitazione, i militari hanno sequestrato 80 grammi di marijuana e 500 euro a un disoccupato di 35 anni, denunciato in stato di libertà. Per entrambi, riferisce l’Arma, è stato trovato materiale per confezionare e preparare la droga. Le ipotesi investigative sono ora al vaglio della magistratura.

Nel corso dell’operazione è stato inoltre segnalato un 43enne, trovato con 13,4 grammi di marijuana, per uso personale. Alle ricerche hanno partecipato anche i cani antidroga General e Velvet, dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna: secondo i Carabinieri, hanno individuato sostanze stupefacenti anche in un contatore elettrico.