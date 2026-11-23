La giornata promossa dall’Associazione Nazionale Tutela Ecosistema ha coinvolto Villa Chiara, Codess e Sportability. Tra i rifiuti raccolti anche un paraurti e una friggitrice. L’associazione annuncia due interventi l’anno e controlli anche durante l’inverno.





Era nata come una giornata di pulizia della spiaggia. Al Lido del Sole, a Olbia, l’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Tutela Ecosistema si è trasformata anche in un’occasione di incontro: secondo l’associazione, hanno partecipato circa sessanta persone, insieme agli amici di Villa Chiara, della Società Cooperativa Sociale Codess e di Sportability.





A.N.T.E. ha offerto il pranzo ai partecipanti. Non sono mancati la musica e alcuni balli sardi. «Siamo partiti col voler organizare una " manifestazione di pulizia " di una spiaggia per poi trovarci di fronte a una grande festa della solidarietà», scrive il presidente Marco Buioni, che definisce la giornata «molto gratificante» sul piano umano e sociale.





La raccolta ha restituito anche un quadro dei rifiuti presenti nell’area. Tra gli oggetti recuperati, riferisce l’associazione, c’erano un paraurti, una friggitrice e altro materiale. A.N.T.E. descrive il Lido del Sole come molto sporco e attribuisce la situazione all’inciviltà di chi abbandona i rifiuti.



