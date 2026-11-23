La Procura di Firenze ha avviato una raccolta di campioni salivari per distinguere il materiale genetico delle vittime da eventuali tracce presenti sugli oggetti conservati. Gli accertamenti non hanno ancora indicato un responsabile.

Dopo decenni di indagini e processi, la Procura di Firenze torna sui reperti dei duplici omicidi attribuiti al Mostro di Firenze. I carabinieri stanno raccogliendo campioni di saliva da alcuni familiari delle vittime: serviranno a riconoscere ed escludere il loro Dna da quello eventualmente individuato sugli oggetti conservati negli archivi giudiziari. Lo riferiscono ANSA e La Nazione, che ha dato la notizia.

L’operazione è affidata al genetista forense Ugo Ricci. Tra i familiari che avrebbero già fornito un campione c’è la sorella di Pasquale Gentilcore, ucciso con la fidanzata Stefania Pettini nel 1974. Il confronto con il Dna dei parenti può aiutare a separare le tracce riconducibili alle vittime da eventuale materiale biologico di altre persone; da solo, però, non basta a identificare chi commise gli omicidi.

Il lavoro investigativo riguarda reperti raccolti sulle scene del crimine e conservati per anni. L’obiettivo è verificare se le tecniche disponibili oggi permettano di ricavare informazioni da materiali che all’epoca non erano stati analizzati con gli strumenti attuali. Al momento, secondo le notizie pubblicate, non è stato annunciato alcun risultato né indicato un nuovo sospettato.

La vicenda comprende otto duplici omicidi avvenuti tra il 1968 e il 1985 nelle campagne fiorentine. Il quadro giudiziario è articolato: Mario Vanni e Giancarlo Lotti furono condannati per alcuni delitti della serie; Pietro Pacciani, assolto in appello, morì prima che potesse celebrarsi un nuovo processo dopo l’annullamento della sentenza da parte della Cassazione. Le nuove analisi genetiche riaprono dunque una pista investigativa, ma non riscrivono da sole le conclusioni dei processi.

Sull’iniziativa è stata riferita anche una contestazione: l’avvocato di alcuni familiari delle vittime francesi uccise nel 1985 agli Scopeti ha espresso dubbi sull’utilità degli accertamenti e ha segnalato che una precedente richiesta di analizzare i resti di Pettini sarebbe stata respinta. Un rilievo riportato da ANSA e RaiNews, che dà conto delle diverse posizioni emerse attorno alle nuove verifiche.