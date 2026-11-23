Cronaca Alla Polivalente è apoteosi: la Germancar Nuoro piega Cassano Magnago e firma il quinto sigillo consecutivo nella A1 femminile di Handball.

Ci sono serate in cui una partita di pallamano non è soltanto un confronto tra due squadre, ma una prova di maturità, un esame di coscienza collettivo e una dichiarazione d'intenti. Quello andato in scena alla Polivalente ha avuto esattamente questo sapore. L'Handball Athletic Club Germancar Nuoro ha superato la vicecapolista Pallamano Cassano Magnago al termine di una battaglia sportiva tiratissima, chiusa sul 27-26, centrando così la quinta vittoria consecutiva della stagione. Un risultato che pesa come un macigno non solo per la classifica, ma per il valore dell'avversaria e per il momento che sta attraversando il club barbaricino: un avvio di campionato brillante, costante e capace di riaccendere entusiasmi che da quelle parti non si respiravano da diversi anni. Affrontare una formazione lombarda arrivata in Sardegna con i galloni di seconda forza del torneo significava accettare fin dal primo minuto un ritmo alto, letture tattiche complesse e una pressione costante. Cassano Magnago ha dimostrato sul campo di non occupare per caso i piani alti della graduatoria, mostrando qualità, fisicità e la capacità di restare agganciata al "match" anche nei momenti più complicati.



Eppure, di fronte a sé, ha trovato un gruppo nuorese compatto, generoso e disposto a stringere i denti quando l'ossigeno comincia a scarseggiare. La vittoria delle padrone di casa non è nata da un episodio isolato o da una fiammata estemporanea, bensì da una costruzione paziente, minuto dopo minuto, sorretta da una tenuta mentale notevole e da una fase difensiva che ha saputo crescere proprio mentre la stanchezza provava a farsi sentire. L'avvio della gara ha subito messo in chiaro che il copione sarebbe stato tutt'altro che lineare. Nuoro ha rotto il ghiaccio per prima, trovando due spunti iniziali per saggiare il terreno, ma Cassano Magnago ha reagito prontamente ribaltando l'inerzia. Per quasi tutta la prima frazione il match è stato una sorta di elastico continuo, un susseguirsi di sorpassi e contro-sorpassi in cui nessuna delle due contendenti riusciva a scavare un solco rassicurante. Ogni tentativo di allungo trovava una replica immediata, in un equilibrio sottile fatto di contatti ruvidi, scelte rapide e letture in velocità. Proprio quando la frazione sembrava avviarsi verso una parità sostanziale a ridosso della mezz'ora, l'HAC ha trovato lo strappo giusto per andare al riposo davanti, chiudendo il primo tempo sul 17-15.



Quel margine minimo, ma prezioso, ha portato la firma di interpreti capaci di prendersi responsabilità pesanti nel momento in cui la difesa lombarda aveva scelto di limitare il raggio d'azione di Simao. Nonostante la marcatura stretta e le attenzioni speciali riservate a una giocatrice solitamente molto incisiva, la squadra ha saputo ridistribuire il peso offensivo: Menichelli e Mendes hanno risposto presente, garantendo continuità realizzativa e impedendo che la minore vena di una compagna si trasformasse in un blocco per l'intera manovra. Chi si aspettava che nella ripresa Cassano Magnago prendesse in mano il pallino del gioco con un assalto immediato ha dovuto fare i conti con la crescita difensiva delle padrone di casa. Dopo l'intervallo, l'Handball Athletic Club Nuoro ha alzato ulteriormente il muro, concedendo appena otto reti in ventotto minuti di gioco. Un dato che racconta meglio di qualsiasi aggettivo l'applicazione tattica e il sacrificio delle ragazze in maglia nuorese, capaci di chiudere gli spazi, sporcare le linee di passaggio e costringere le avversarie a tiri forzati o a soluzioni poco pulite. A rendere ancora più significativo questo rendimento è stata la gestione delle risorse in panchina. Con rotazioni ridotte, il tecnico ha dovuto attingere a energie preziose, trovando risposte concrete da chi è stato chiamato in causa nei momenti caldi. Satta ha portato il suo contributo nella gestione e nell'intensità, mentre Basolu ha trovato la zampata nel momento decisivo, quello in cui ogni pallone pesa doppio e la lucidità vale quanto la tecnica. A due minuti dalla sirena, con quattro lunghezze di vantaggio sul tabellone, sembrava che Nuoro avesse ormai messo in cassaforte una serata trionfale. Invece la pallamano, quando sembra aver già emesso il suo verdetto, sa spesso riservare un ultimo atto ad altissima tensione. Mister Kolec ha impostato un finale aggressivo, chiedendo duelli a tutto campo per forzare palle perse e accelerare i tempi. Nuoro ha accusato un comprensibile contraccolpo sul piano mentale, perdendo per un attimo quella serenità che aveva guidato la ripresa, mentre Cassano Magnago si è riavvicinata fino al meno uno, sospinta anche dalle giocate di Bertolino, brava a tenere vive le speranze ospiti fino all'ultimo respiro. Il brivido conclusivo è arrivato con il tiro franco oltre la sirena, l'ultima chiamata per un pareggio che avrebbe avuto del clamoroso dopo quanto visto nell'arco dei sessanta minuti. Il tentativo non ha però trovato il bersaglio grosso e il 27-26 finale ha liberato l'urlo della Polivalente: giocatori in campo, panchina in piedi e sugli spalti un'esplosione di gioia per un successo sofferto ma meritato. Soddisfatto il tecnico Roberto Deiana: "Identità, lavoro e voglia di godersi il momento. Il punto di svolta è arrivato già dalla trasferta di Salerno, momento da cui il gruppo ha iniziato a trovare un assetto più definito e a lavorare con convinzione per costruire un'identità precisa. Questa serie di cinque vittorie di fila non nasce per caso, ma è il frutto della dedizione quotidiana e dell'impegno messo in campo dalle ragazze in allenamento e in partita. Se la prestazione difensiva ha convinto pienamente, in fase offensiva la squadra ha commesso ancora qualche errore di troppo, finendo per complicarsi la vita nel finale e per dover soffrire più del previsto. Nonostante le imperfezioni, però, il successo è pienamente meritato, rappresenta un passaggio importante per la crescita del gruppo e va celebrato con entusiasmo, perché momenti così vanno vissuti fino in fondo".