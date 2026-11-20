



Come evidenziato dai contributi tecnici e strategici presenti nel magazine, capire dove si concentrano i costi, quali prodotti generano redditività reale e come evolvono le preferenze della clientela è indispensabile per proteggere la marginalità. L’approccio promosso da esperti come Daniele Cavallini sottolinea come il controllo di gestione non debba essere vissuto come un adempimento burocratico, ma come uno strumento supremo di libertà e autonomia d’impresa. Parallelamente, le riflessioni sul mercato proposte da Roberto Bonazzi mostrano come l'intelligenza artificiale e le nuove piattaforme digitali stiano ridefinendo il modo in cui i clienti cercano, valutano e scelgono un locale. Sapere come posizionare la propria identità digitale è ormai essenziale per non rimanere invisibili. Un concetto fondamentale emerso in questa edizione è che la tecnologia non nasce per sostituire il fattore umano, ma per valorizzarlo. Strumenti digitali efficienti sollevano lo staff dalle mansioni ripetitive e a basso valore aggiunto, restituendo tempo prezioso all'accoglienza e alla relazione diretta con l'ospite. Soluzioni come Plateform, analizzate da Giampaolo Monti, dimostrano l'importanza di gestire direttamente i contatti e lo storico dei clienti senza subire commissioni soffocanti sui coperti, proteggendo sia i margini sia la relazione a lungo termine. Pagamenti connessi: L'integrazione fluida tra il punto cassa e i terminali POS (come la tecnologia proposta da Dojo) elimina gli errori di digitazione manuale, velocizza la chiusura dei conti al tavolo e garantisce la riconciliazione contabile immediata. Progetti innovativi come *ZirkonIA", ideati da "Com & Key", trasformano il patrimonio di informazioni e decisioni quotidiane dell'imprenditore in un archivio digitale consultabile, applicando la massima "verba volant, data manent" per formare lo staff e preservare il know-how nel tempo.





Che si tratti di una pausa pranzo rapida e funzionale o di una cena esperienziale, il cliente moderno ricerca un servizio attento, tempi certi e proposte coerenti. Come ricordato dal formatore Eros Tugnoli, la comunicazione strategica, l'empatia e la coesione del team di sala rimangono il cuore pulsante dell'esperienza di ristorazione. La differenziazione passa anche dalla capacità di innovare l'offerta culinaria e di bevande. L'introduzione degli Specialty Coffee e dei caffè monorigine, proposta da Roberto Demurtas con Moka Domus, dimostra come anche il momento del caffè possa trasformarsi in un vero e proprio rito di degustazione paragonabile a quello del vino, capace di lasciare un ricordo indelebile nell'ospite. "Codice Iknosys 2026" riconferma che il futuro della ristorazione non appartiene semplicemente a chi adotta più tecnologia o lavora più ore, ma a chi possiede la chiarezza di visione per comprendere il presente e guidare la propria azienda con metodo e consapevolezza. Aprire gli occhi oggi significa gettare le basi per un'impresa solida, redditizia e umana, pronta ad affrontare con successo le sfide di domani.

La ristorazione contemporanea sta attraversando una trasformazione profonda, guidata da un mercato che cambia ritmo con rapidità inedita. In questo scenario, l’appuntamento annuale di "Codice Iknosys" giunge nel 2026 alla sua quinta edizione, confermandosi la principale finestra sul futuro del settore in Sardegna. Ideato e promosso da Riccardo Fagioli, il progetto si propone come una guida strategica per trasformare i ristoratori da semplici gestori operativi a veri e propri imprenditori capaci di anticipare i tempi. Il tema guida della quinta edizione, "Il Risveglio", attinge all’immaginario del film "Matrix" per offrire una potente metafora della realtà aziendale. Spesso, chi lavora quotidianamente all’interno di un locale finisce per sviluppare un "punto cieco": una routine consolidata che impedisce di cogliere i segnali di cambiamento nei comportamenti d'acquisto, nei margini di profitto e nell'evoluzione tecnologica. L’invito di "Codice Iknosys" è a smettere di subire l’attività e iniziare a "pilotarla", mettendo in discussione le vecchie certezze per guardare il proprio business con occhi del tutto nuovi. Codice "Iknosys" nasce da Riccardo Fagioli, che è però "founder" di "Iknosys" ed anche di "Black Bull Academy". È da un'azienda tecnologica come "Iknosys" che si mettono le basi per un evento in cui si parla di tecnologia attuale e futura. Quest'ultima non punta solo a digitalizzare un locale, ma a mettere l'imprenditore nelle condizioni di leggere i dati, comprendere le dinamiche della propria azienda, individuare opportunità e prendere decisioni migliori e più rapidamente. In questa ottica. L'evento annuale diventa un approfondimento su come stanno evolvendo gestionali, controllo di gestione, analisi dei margini, menu "engineering" e intelligenza artificiale. Per lungo tempo, molte scelte nella ristorazione sono state dettate dall’intuito, dalla passione e dall’abitudine. Sebbene questi elementi rimangano l'anima dell'ospitalità, oggi non sono più sufficienti a garantire la sostenibilità economica di un’impresa. L’analisi puntuale dei dati diventa quindi il pilastro fondante della nuova gestione.