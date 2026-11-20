Dal 23 novembre al 6 dicembre, in via Montgolfier, gli scatti di Stefano Pintus e Lidia Colasanti raccontano volti, mestieri e tradizioni locali.

Dal 23 novembre al 6 dicembre, in via Montgolfier, gli scatti di Stefano Pintus e Lidia Colasanti raccontano volti, mestieri e tradizioni locali.

Uno spazio dedicato ai servizi energetici ospita per due settimane una mostra sulla vita della comunità che lo circonda. Dal 23 novembre al 6 dicembre lo Spazio Enel Partner di via Montgolfier 16, a Sestu, accoglierà le fotografie di Stefano Pintus e Lidia Colasanti, entrambi amatoriali e del posto.

L’esposizione propone immagini di persone, gesti quotidiani, antichi mestieri e usanze del paese. L’iniziativa è promossa da Marcella Pittau, titolare dei punti Enel Partner di Sestu e Iglesias, con l’intento di aprire il negozio alla cittadinanza e affiancare ai servizi offerti un’occasione di incontro legata alla memoria e all’identità locale.