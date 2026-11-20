La donazione dell’associazione Vestiamoci di Vita, con il contributo di privati e del Rotaract Club Quartu Sant’Elena-Margine Rosso, è stata consegnata al reparto del Duilio Casula. I dispositivi possono aiutare a contenere la caduta dei capelli durante alcuni trattamenti chemioterapici, con risultati che variano da paziente a paziente.

Due caschi refrigeranti entrano in servizio nell’Oncologia medica del Policlinico Duilio Casula di Cagliari. La donazione, effettuata dall’associazione Vestiamoci di Vita con il sostegno di privati e del Rotaract Club Quartu Sant’Elena-Margine Rosso, è stata consegnata venerdì 20 novembre dal direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria, Vincenzo Serra, alla presenza del responsabile del reparto, il professor Mario Scartozzi.

I dispositivi servono a raffreddare il cuoio capelluto prima, durante e dopo la chemioterapia. Il raffreddamento riduce l’afflusso di sangue ai follicoli, le strutture da cui crescono i capelli, e può contribuire a limitarne la caduta. L’effetto, tuttavia, dipende dai farmaci utilizzati e non è uguale per tutti: il casco può contenere la perdita, ma non evitarla in ogni caso.

«L’Aou di Cagliari ringrazia l’associazione Vestiamoci di Vita e il Rotaract Club Quartu Sant’Elena per questa gradita donazione che consente di aumentare l’offerta assistenziale dell’Oncologia medica del Policlinico Duilio Casula e che rappresenta un gesto di grande vicinanza ai pazienti oncologici e alle loro famiglie», ha dichiarato Serra.

Scartozzi ha sottolineato il possibile sostegno offerto dalla tecnologia durante le cure e ha indicato la capacità operativa dei dispositivi.

«È una giornata particolarmente significativa per il reparto di Oncologia medica – dice il professor Mario Scartozzi – perché questa tecnologia rappresenta un importante supporto per i pazienti e un grande passo avanti nel percorso di cura, contribuendo a ridurre l’impatto della chemioterapia sull’aspetto estetico e lo stigma che può derivarne». «I dispositivi vengono collegati alle postazioni di trattamento e ciascun casco refrigerante consente di effettuare 3-4 sedute al giorno» conclude Scartozzi.

La donazione era stata annunciata il 14 novembre durante l’iniziativa «Vestiamoci di Vita, con le emozioni del teatro».