I divieti sono stati emessi dal questore molisano nei confronti di altrettanti tifosi rossoblù. Per 15 è previsto anche l’obbligo di presentarsi in un ufficio di polizia durante le partite, secondo le modalità indicate nel provvedimento.

Sono 33 i Daspo disposti dal questore di Campobasso nei confronti di tifosi della Torres per i fatti avvenuti lo scorso ottobre, durante la trasferta della squadra sarda. Il Daspo è il divieto di accedere alle manifestazioni sportive; per 15 destinatari il provvedimento prevede anche l’obbligo di presentarsi a un ufficio di polizia mentre si svolgono le partite.

Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, alcuni sostenitori rossoblù si sarebbero avvicinati al settore riservato ai tifosi locali. All’interno dello stadio, inoltre, sarebbero stati danneggiati i servizi igienici destinati al pubblico ospite. Gli accertamenti hanno permesso di identificare le persone coinvolte, riferisce la Questura di Sassari nel comunicato. I provvedimenti sono misure amministrative di prevenzione: la loro adozione, da sola, non equivale a una condanna penale.

La notizia arriva alla vigilia della partita tra Torres e Spezia, in programma domenica 22 novembre allo stadio Vanni Sanna di Sassari. Per l’incontro, dopo la valutazione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia della Spezia. La decisione, spiega la Polizia, è legata alla rivalità tra le tifoserie e ai rischi per l’ordine pubblico.