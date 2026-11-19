Cronaca Quartu, al via nuovi lavori sulle strade: in viale Europa si lavora di notte

Da lunedì 23 novembre ripristini dell’asfalto dopo la posa della fibra in via Mori e in altre strade. La ex Statale 554, oggi viale Europa, sarà interessata dal cantiere notturno a partire da martedì 24. Due cantieri, due esigenze diverse: restituire l’asfalto dopo gli scavi per la fibra ottica e intervenire su una delle strade più trafficate di Quartu senza bloccare il traffico diurno. I lavori partiranno lunedì 23 novembre. In via Mori la strada sarà chiusa dalle 8 alle 17, mentre sulla ex Statale 554, oggi viale Europa, gli interventi si svolgeranno di notte. In via Mori il ripristino interesserà l’intera larghezza della carreggiata, come previsto dal regolamento comunale, e non soltanto la parte scavata per la posa della fibra. Durante i lavori la strada sarà chiusa anche agli autobus del CTM e ai residenti. Nello stesso periodo sono previsti interventi in alcuni tratti di via Iglesias, via De Cristoforis, via Torino e via Trieste.



Nelle settimane successive il programma interesserà via Negri, via Mameli e via Giordano. Lunedì sarà inoltre tracciata la segnaletica orizzontale in via Irlanda, nel quartiere di Pitz’e Serra. Verrà utilizzato un materiale bicomponente, indicato dal Comune come più resistente, già impiegato in via Sicilia. Il cantiere più esteso riguarda viale Europa. L’avvio è fissato per martedì 24 novembre alle 21. La chiusura della strada scatterà un’ora prima per consentire il posizionamento dei mezzi; i lavori proseguiranno fino alle 5 del mattino e si ripeteranno per circa due settimane. Si partirà dall’incrocio con via Marconi in direzione di via Pitz’e Serra, rimuovendo l’asfalto danneggiato e posando quello nuovo nei tratti interessati. Durante il cantiere sarà chiusa una corsia per volta, alternando quelle di destra e di sinistra nei due sensi di marcia.



I veicoli potranno transitare sulla corsia rimasta aperta, seguendo la segnaletica temporanea. In prossimità dei lavori saranno in vigore il limite di 30 chilometri orari e il divieto di sorpasso. Secondo i dati comunicati dall’Amministrazione, il piano avviato nel 2021 ha interessato oltre 60 chilometri di strade. Con il nuovo stanziamento di 4 milioni di euro, le risorse complessivamente destinate agli asfalti raggiungono i 16 milioni. I prossimi interventi riguarderanno sia il centro abitato sia il litorale.