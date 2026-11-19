Cronaca Turismo, Alghero e il Nord-Ovest preparano un piano per allungare la stagione

Il «Piano Lunga Stagione 2030» punta a favorire i collegamenti e le presenze nei mesi di bassa stagione. Il fondo è in fase di costituzione: entro fine mese è attesa la firma dei protocolli di adesione. ALGHERO – La stagione turistica, nel Nord-Ovest della Sardegna, prova a spostare i propri confini. L’obiettivo è attirare visitatori anche in primavera e in autunno, sostenendo i collegamenti aerei e le attività delle imprese oltre i mesi estivi. È il progetto del partenariato «Orizzonte Riviera del Corallo / Alghero All Seasons», che ieri si è riunito nella sede di Sogeaal per definire i passaggi necessari alla costituzione di un fondo dedicato. Il piano, chiamato «Lunga Stagione 2030», muove dai 3,3 milioni di presenze registrati nell’area nel 2025, secondo i dati citati dai promotori. La prossima fase prevede la composizione del comitato guida, l’avvio dei tavoli tecnici e la sottoscrizione dei protocolli da parte degli enti aderenti.



La programmazione triennale dovrebbe entrare nel vivo in primavera, con una prima verifica dei risultati nell’autunno 2027. Al tavolo erano presenti i sindaci di Alghero e Stintino, Raimondo Cacciotto e Rita Vallebella, l’assessora al Turismo Ornella Piras, il presidente della Camera di Commercio di Sassari Stefano Visconti e rappresentanti di Sogeaal, degli aeroporti di Alghero e Olbia e di altri enti del territorio, tra cui Sassari, Castelsardo e Bosa. «Arriviamo alla fase operativa dopo l’avvio del Patto nell’estate appena trascorsa e che si sviluppa e trova decisioni e progettualità in un momento attuale in cui si evidenziano le criticità dei voli in continuità in considerazione del disimpegno di Aeroitalia» afferma il Sindaco Raimondo Cacciotto. «La creazione di nuove stagionalità turistiche – prosegue - rappresenta una priorità strategica per garantire continuità economica alle imprese, maggiore stabilità occupazionale e valorizzazione del territorio durante tutto l’arco dell’anno.



Questa sinergia è importante, un nuovo impulso, un accordo aperto ad altri enti e istituzioni dell’area vasta, per lavorare a una visione d’insieme che punta alla continuità e stabilità dei collegamenti aerei per lo sviluppo turistico del territorio». Il Comune di Alghero intende destinare al progetto una quota dell’imposta di soggiorno. Tra le azioni previste figurano iniziative promozionali condivise con compagnie aeree e operatori turistici, eventi, analisi dei flussi e sviluppo dell’offerta. Il co-marketing, cioè la promozione realizzata insieme ai vettori e agli operatori, dovrebbe contribuire a presentare il territorio come una destinazione organizzata e visitabile anche nei periodi meno frequentati. «La destagionalizzazione – riferisce l’Assessora al Turismo Ornella Piras - non può essere una sfida che affronta una singola città. Per essere davvero efficace deve diventare una politica territoriale condivisa, capace di mettere in rete amministrazioni, imprese, sistema aeroportuale e operatori economici. Il Patto nasce proprio con l’ambizione di costruire una destinazione integrata che valorizzi le eccellenze culturali, ambientali, sportive ed enogastronomiche del territorio durante tutto l’arco dell’anno». La proposta individua due periodi su cui intervenire: l’inizio della primavera e la parte finale dell’autunno, dal 23 ottobre al 30 novembre. L’intenzione è anticipare l’avvio della stagione aeroportuale al primo marzo e prolungarne le attività fino a novembre, così da distribuire meglio le presenze e offrire più continuità al lavoro turistico. «La novità di questa operazione – spiega il presidente Stefano Visconti – è che per la prima volta si riuniscono sullo stesso tavolo soggetti molto diversi tra loro, come Amministrazioni locali, Enti, Società di gestione degli Aeroporti di Alghero e Olbia e Associazioni di Categoria. Ci si presenta quindi ai mercati e indirettamente alle compagnie di volo come una destinazione organizzata managerialmente che vuole fare promozione di destinazione anche, anche attraverso i canali delle compagnie stesse. Lo scopo è quello di integrare il traffico aereoportuale in periodi di bassissima stagione turistica ( inizio primavera e ultima decade di ottobre fino a novembre), che creerebbe presenze sulla destinazione». Il comitato guida dovrebbe riunirsi nuovamente entro la fine del mese per raccogliere le adesioni formali degli enti interessati. La riuscita del piano dipenderà dalla capacità di tradurre il partenariato in collegamenti, iniziative e servizi effettivamente disponibili nei mesi indicati.