Cronaca Il riso dell’Oristanese si racconta al mercato di San Martino

Degustazioni, incontri con i produttori e un laboratorio sull’alimentazione hanno coinvolto gli alunni della primaria di via Bellini e i frequentatori del mercato di Campagna Amica. Quattro varietà, quattro piatti e un mercato pieno di domande. Giovedì mattina, a Oristano, il riso è stato raccontato partendo dal chicco e arrivando alla tavola: prima l’incontro con chi lo coltiva, poi le spiegazioni della nutrizionista e gli assaggi preparati dallo chef. L’iniziativa si è svolta al mercato di Campagna Amica di piazza San Martino, nell’ambito di «Percorsi d’autunno».



Tra i partecipanti c’erano gli alunni della scuola primaria di via Bellini, rappresentanti di Adiconsum e Unitre Oristano e i clienti abituali del mercato. Carlo Ferrari, dell’azienda agricola I Ferrari, ha presentato Artemide, Apollo, Carnaroli e Arborio, illustrando il lavoro necessario per coltivarli. La biologa nutrizionista Giulia Mugheddu ha parlato del posto del riso nell’alimentazione quotidiana. Per i bambini, un alimento familiare è diventato così l’occasione per scoprire che le varietà cambiano e che dietro ogni prodotto ci sono scelte e competenze agricole. A mostrarne le differenze nel piatto è stato Paolo Canu, chef del ristorante Pane e Olio di Oristano.



Artemide è stato abbinato al cavolfiore bianco, Apollo al formaggio Casizzolu e alle mele. Il pubblico ha assaggiato anche il Carnaroli con crema di zucca e radicchio e l’Arborio con il fungo cardoncello. La mattinata ha dato spazio anche al tema della provenienza. Coldiretti chiede più trasparenza in etichetta e controlli sul riso importato a basso costo, sostenendo che le produzioni in ingresso debbano rispettare standard equivalenti a quelli richiesti alle aziende italiane. È la posizione dell’organizzazione agricola, che collega la tutela dei consumatori alla possibilità per i risicoltori locali di competere a condizioni eque. «Percorsi d’autunno» è stato organizzato con il Centro Servizi per le imprese della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, Coldiretti Oristano e Campagna Amica. Un appuntamento in cui il mercato ha fatto da ponte tra le risaie e chi, ogni settimana, sceglie cosa portare a casa.