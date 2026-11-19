Cronaca Leucemie, ad Alghero due giorni di confronto sulle terapie.

Il 20 e 21 novembre all’Hotel Catalunya specialisti sardi, di Roma e Bergamo discuteranno la leucemia linfatica cronica e quella mieloide acuta. In programma sei casi clinici e un approfondimento sulle combinazioni a base di venetoclax. Le linee guida indicano le terapie possibili; poi, per ogni paziente, i medici devono valutare come applicarle, controllare la risposta e affrontare eventuali complicanze. Sarà questo il filo del convegno «Dalla CLL all’AML: la sinergia di Ven + X nella pratica clinica», in programma venerdì 20 e sabato 21 novembre all’Hotel Catalunya, in via Catalogna 22, ad Alghero. Le sigle CLL e AML indicano rispettivamente la leucemia linfatica cronica e la leucemia mieloide acuta.



Il titolo richiama l’impiego del venetoclax insieme ad altri farmaci: per la leucemia mieloide acuta, il programma si concentrerà in particolare sull’associazione con azacitidina. Al centro dei lavori ci saranno le raccomandazioni delle linee guida e i dati raccolti nella pratica clinica, cioè nell’attività quotidiana di cura. Il convegno è coordinato dal professor Claudio Fozza, docente di Ematologia all’Università di Sassari e direttore della struttura complessa di Ematologia dell’Aou di Sassari. Sei casi clinici, tre per ciascuna patologia, offriranno l’occasione per discutere le decisioni terapeutiche, gli effetti indesiderati e il rischio di infezioni durante i trattamenti. Venerdì, dalle 14.30, la prima sessione sarà dedicata alla leucemia linfatica cronica e alle combinazioni con venetoclax, sia come trattamento iniziale sia dopo una terapia precedente. Sabato, dalle 9, si parlerà di leucemia mieloide acuta e dell’associazione tra venetoclax e azacitidina. Le tavole rotonde metteranno a confronto le esperienze dei diversi centri.



«La discussione dei casi clinici ci permette di partire dalle decisioni che prendiamo ogni giorno in reparto e in ambulatorio: quale trattamento scegliere per la singola persona, come seguirne la risposta e come intervenire se compaiono complicanze. Confrontare le esperienze di centri diversi ci aiuta a capire come applicare le raccomandazioni tenendo conto delle condizioni e delle esigenze di ciascun paziente» ha dichiarato Claudio Fozza. «Per chi affronta una leucemia, la qualità dell’assistenza si vede anche nella continuità con cui viene seguito durante il trattamento. Riconoscere tempestivamente le complicanze e coordinare il lavoro di medici, infermieri e farmacisti ospedalieri sono aspetti concreti della sicurezza delle cure. Per questo, come Direzione sanitaria, diamo valore a iniziative di formazione che mettono a confronto professionisti e centri diversi a partire dai problemi che incontrano ogni giorno nell’assistenza ai pazienti», sottolinea la direttrice sanitaria dell’Aou di Sassari, Lucia Anna Mameli. Al confronto prenderanno parte professionisti dell’Aou di Sassari, dell’Arnas Brotzu di Cagliari e delle Asl di Nuoro e Oristano, insieme a specialisti del Policlinico Gemelli di Roma e dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il corso riconosce otto crediti ECM, i crediti formativi per l’aggiornamento dei professionisti sanitari, secondo le categorie e le discipline indicate nel programma.