Al via gli allestimenti in vie, piazze, rotatorie e bastioni. Il progetto, coordinato dal Comune, sarà affiancato dalle iniziative della Fondazione Alghero e dei Centri Commerciali Naturali.

ALGHERO – Le luminarie cominciano a prendere posto in città. Da alcuni giorni sono in corso i lavori per l’illuminazione natalizia, che toccherà il centro storico e i quartieri, con decorazioni pensate per strade, piazze, alberature, rotatorie e bastioni.

Il progetto è coordinato dall’Assessorato comunale alle Attività produttive, guidato da Ornella Piras, in collaborazione con i servizi Manutenzioni e Opere pubbliche. Gli allestimenti saranno diversi a seconda degli spazi, con l’intento di comporre un percorso riconoscibile e di valorizzare gli elementi architettonici e urbani.

Le luci accompagneranno il calendario di appuntamenti che la Fondazione Alghero sta preparando per le festività. Al progetto si affiancano inoltre le iniziative della Fondazione e dei Centri Commerciali Naturali di Sant’Agostino, Fertilia e del Centro storico. L’obiettivo è collegare le principali vie cittadine alle attività di vicinato, sostenendo anche il commercio locale durante il periodo natalizio.

L’Amministrazione ha avviato i lavori con anticipo, come già avvenuto lo scorso anno. Le installazioni, secondo il Comune, sono state progettate con soluzioni a basso consumo energetico.