L’associazione segnala l’età elevata dei conducenti e chiede condizioni di lavoro più sostenibili. In Sardegna, secondo i dati del suo Ufficio studi, il settore conta 2.099 imprese e 8.132 addetti.

La difficoltà di trovare conducenti di mezzi pesanti, secondo Confartigianato Imprese Sardegna, sta diventando un problema strutturale per il trasporto merci. L’associazione collega la carenza all’età media degli autisti, che supera i 50 anni, e a un ricambio generazionale giudicato insufficiente. Una difficoltà che può ripercuotersi sulla logistica e sulla distribuzione delle merci.

I dati elaborati dall’Ufficio studi di Confartigianato descrivono un comparto regionale composto da 2.099 imprese, di cui 1.225 artigiane, e 8.132 addetti. Il comunicato riferisce inoltre che trasporto e logistica in Sardegna hanno perso 974 aziende in quindici anni: erano 3.073 nel 2009. Il dato più recente indicato nel testo è di 2.099 imprese, mentre una frase successiva parla di 2.009 realtà: il comunicato presenta dunque un’incongruenza nel conteggio.

«La carenza di autisti non è più un’emergenza temporanea ma un problema strutturale che rischia di mettere in difficoltà l’intera catena logistica – afferma Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna - dobbiamo rendere questa professione nuovamente attrattiva, offrendo condizioni di lavoro sostenibili, percorsi formativi accessibili e un’organizzazione più vicina alle esigenze reali di chi opera ogni giorno sulle strade».

Tra le proposte dell’associazione c’è una maggiore flessibilità nell’organizzazione del lavoro, soprattutto per distinguere le diverse mansioni. La distribuzione locale, con frequenti fermate e operazioni di carico e scarico, ha ritmi diversi dai trasporti a lungo raggio. Confartigianato sostiene che gli accordi aziendali di secondo livello, insieme a specifiche indennità per attese e movimentazione delle merci, potrebbero consentire una gestione più aderente alle attività, mantenendo le tutele e le regole di sicurezza.

«Sicurezza e rispetto delle regole non sono in discussione – sottolinea con forza il Presidente - ma serve una maggiore flessibilità per distinguere le diverse tipologie di attività. Non possiamo applicare gli stessi criteri a chi effettua distribuzione locale con decine di fermate quotidiane e a chi svolge trasporti a lungo raggio. Un approccio più equilibrato renderebbe il lavoro meno stressante e più efficiente».

Il comunicato richiama anche le nuove misure europee per il reclutamento di lavoratori provenienti da Paesi extra UE. La direttiva europea 2025/2205 introduce il cosiddetto codice 72 per identificare alcune patenti rilasciate in cambio di titoli ottenuti in Paesi terzi, quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa. Le nuove regole sulle patenti dovranno essere recepite dagli Stati membri entro il 2028 e si applicheranno per lo più dal 2029. Anche la piattaforma europea EU Talent Pool è in fase di sviluppo e, secondo la Commissione europea, dovrebbe essere operativa entro la fine del 2027. La piattaforma faciliterà l’incontro tra imprese e persone in cerca di lavoro residenti fuori dall’Unione, ma non sostituirà le procedure nazionali per ottenere i permessi di lavoro e soggiorno.

Per Meloni, l’ingresso di nuovi conducenti può aiutare, ma non risolve da solo la difficoltà di fondo. «Le nuove misure europee per il riconoscimento delle qualifiche e l’ingresso di conducenti provenienti da Paesi extra UE rappresentano un passo importante ma non bastano – conclude Meloni – il vero obiettivo deve essere quello di riportare giovani e donne verso una professione fondamentale per l’economia, valorizzandone competenze, ruolo sociale e prospettive di crescita».