Il finanziamento servirà a migliorare l’accessibilità della sede del Parco, recuperare il Cuile Tramariglio e completare gli spazi esterni della struttura di Porticciolo.

Tre luoghi del Parco di Porto Conte, tre interventi diversi e un finanziamento regionale di 3.410.005,85 euro. Le risorse, assegnate all’Azienda Speciale che gestisce l’area protetta, serviranno a riqualificare Casa Gioiosa, realizzare un Osservatorio faunistico nel Cuile Tramariglio e completare il cortile e le aree esterne dell’Eco Ostello di Porticciolo. Lo stanziamento rientra nel programma regionale per le infrastrutture dei parchi naturali sardi, previsto dalla legge regionale 20 del 21 settembre 2026.

La parte più consistente, 2.475.005,85 euro, è destinata a Casa Gioiosa. Il progetto comprende la manutenzione degli immobili, il miglioramento dell’accessibilità attraverso l’eliminazione delle barriere architettoniche, la riqualificazione delle aree museali e uno spazio esterno per il gioco, pensato per essere accessibile e inclusivo. I fondi serviranno anche a completare l’area di sosta green, con un secondo lotto di lavori.

Al Cuile Tramariglio andranno 700mila euro per il recupero e il consolidamento dell’edificio, destinato a ospitare il nuovo Osservatorio faunistico. Altri 235mila euro permetteranno di completare il cortile interno e le aree esterne dell’Eco Ostello di Porticciolo.

Gli interventi riguardano strutture con funzioni diverse, ma legate alla vita del Parco: dalla sede che accoglie visitatori e attività museali agli spazi destinati alla conoscenza della fauna e al turismo lento. Casa Gioiosa è inoltre un punto di riferimento per chi visita l’area di Capo Caccia, con le grotte e i percorsi dell’Ecomuseo.

«Si tratta di risorse importanti che ci consentiranno di intervenire su strutture e spazi strategici per il Parco, dando continuità a un percorso di riqualificazione del patrimonio e di miglioramento delle infrastrutture – sottolinea il presidente dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte, Emiliano Orrù –. Desidero esprimere un ringraziamento all’assessora regionale competente, Rosanna Laconi, e alla struttura del suo Assessorato alla Difesa dell'Ambiente per il lavoro svolto, così come ai consiglieri regionali del territorio, gli onorevoli Valdo Di Nolfo e Antonio Sau, per l’attenzione e il supporto riservati alle esigenze del Parco. La collaborazione istituzionale è fondamentale per trasformare le risorse disponibili in interventi concreti a beneficio dell’ente e del territorio».

Il finanziamento si aggiunge ai 75mila euro assegnati nei giorni scorsi al Parco per iniziative di educazione ambientale. L’Azienda Speciale indica il contributo come un’occasione per rafforzare le proprie strutture e i servizi offerti ai visitatori. Al lavoro partecipano il direttivo, composto da Franca Carta e Luca Pais, e la struttura organizzativa guidata dal direttore Giulio Plastina.