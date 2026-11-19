



La quota maggiore servirà a rendere più accessibile la sede del Parco. Previsti anche il recupero dell’edificio che ospiterà l’osservatorio faunistico e il completamento degli spazi esterni dell’ecostello.

ALGHERO – Dei 3 milioni e 410mila euro destinati al Parco naturale regionale di Porto Conte, quasi due milioni e mezzo andranno a Casa Gioiosa. Nella sede del Parco si interverrà sugli edifici e sugli spazi museali per eliminare le barriere architettoniche. All’esterno sono previsti uno spazio per il gioco accessibile anche ai bambini con disabilità e il completamento dell’area di sosta. Gli altri due interventi riguardano Cuile Tramariglio, dove sorgerà l’osservatorio faunistico, e l’ecostello di Porticciolo.

Per Casa Gioiosa il finanziamento ammonta a 2.475.005,85 euro. Al recupero di Cuile Tramariglio vanno 700mila euro, che serviranno a consolidare e restaurare l’edificio. I restanti 235mila euro finanziano il completamento del cortile e delle aree esterne dell’ecostello. La quota di Porto Conte rientra nei 23,3 milioni destinati dalla Regione ai quattro parchi naturali regionali, compresi quelli di Tepilora, Gutturu Mannu e Molentargius-Saline. A parte, con un provvedimento del 5 novembre, la Giunta aveva assegnato a ciascun parco 75mila euro per l’educazione ambientale e la conoscenza del territorio.

Il consigliere regionale algherese Valdo Di Nolfo rivendica la portata dello stanziamento: «Oggi scriviamo una pagina importante nella storia dei parchi naturali regionali della Sardegna con il più importante investimento infrastrutturale mai destinato dalla Regione Sardegna. Questo perché la nostra legislatura è mossa dalla profonda convinzione che la tutela ambientale, la valorizzazione del patrimonio naturale e le prospettive di sviluppo delle comunità debbano andare di pari passo. E sono orgoglioso che in questo investimento ci sia un contributo -il più importante di sempre- per il Parco naturale regionale di Porto Conte: dopo il finanziamento di 75mila euro dei giorni scorsi per l'educazione ambientale, arrivano oltre 3,4 milioni di euro per gli interventi infrastrutturali nel nostro Parco perché abbiamo più volte ribadito che il suo futuro riguarda il futuro di un intero territorio».

Sulla destinazione dei fondi, Di Nolfo spiega: «Con questo cospicuo stanziamento potremo finalmente superare le barriere architettoniche di Casa Gioiosa e completare dell’ultimo lotto dell'area di sosta green, con uno stanziamento di 2,4 milioni: l’accessibilità deve essere il primo requisito del parco se vogliamo che la comunità lo viva attivamente. Mentre 700mila euro saranno destinati alla ristrutturazione e il risanamento statico conservativo dell'immobile Cuile Tramariglio dove sorgerà il centro ornitologico, il primo della Sardegna e tra i più qualificati d’Italia. Infine 235mila euro destinati per il completamento della corte interna e delle aree esterne dell'immobile di Porticciolo con la realizzazione dell’ecostello, punto di riferimento per il turismo lento».

«Abbiamo più volte ribadito la volontà comune di costruire il futuro del nostro Parco insieme a chi lo vive ogni giorno– conclude l’onorevole Di Nolfo –. Il lavoro sulla legge istitutiva, gli investimenti sull'educazione ambientale e le importanti risorse destinate oggi alle infrastrutture si inseriscono in un percorso politico comune, condiviso con il direttivo del Parco, dal presidente Orrù al consiglio di amministrazione. Vogliamo tutti e tutte un Parco che ha al centro la tutela ambientale, sempre più accessibile e sempre più vicino alle esigenze delle cittadine e dei cittadini, delle borgate e di tutta la comunità algherese. Un ringraziamento sentito va all’ assessora regionale Rosanna Laconi, al suo staff e alla struttura dell’Assessorato della difesa dell’ambiente per essersi prodigati in questo importante investimento nei parchi naturali regionali che non ha eguali».